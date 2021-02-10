Koronavirüs, psikolojik rahatsızlıkları da tetikledi

Psikolojik rahatsızlıklara sahip kişilerin yanı sıra hasta yakınlarının da kendilerine dikkat etmeleri ve hastalıkla ilgili şikayetleri azaltacak yöntemleri uygulamaları gerektiğini belirten Memorial Ankara Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nden Uz. Dr. Serkan Akkoyunlu, konu ile ilgili önemli önerilerde bulundu.

PANDEMİ SÜRECİ STRES, KAYGI VE ÖFKEYİ TETİKLİYOR

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi süreci insanlar üzerinde korku, kaygı ya da tam tersi davranış şekli olan umursamazlık gibi farklı psikolojik etkiler göstermektedir. Koronavirüs sebebiyle hastalık ve hayat kaybı riski bulunması, uygulanan karantinalar ile sosyal yaşamın kısıtlanması insanlarda stres, kaygı, öfke ve hayal kırıklıklarını tetiklemektedir. Bununla birlikte uyulması gereken kurallar ve bu sürecin ne kadar süreceğinin bilinmemesi ise birçok kişide tükenmişliği ortaya çıkarmaktadır.

KORONAVİRÜS PSİKİYATRİK RAHATSIZLIKLARI ARTIRDI

İnsanlarda travmaya sebep olan koronavirüs sürecinde hemen hemen tüm psikiyatrik rahatsızlıklarda bir artış yaşandığı gözlemlenmektedir. Artış yaşanan hastalıkların başında kaygı bozukluğu, panik bozukluğu, depresyon ve takıntı-zorlantı bozukluğu gelmektedir. Pandemi öncesinde de psikiyatrik rahatsızlığı olan kişilerde bu zorlu süreç, var olan hastalıklarının alevlenmesine ya da nüksetmesine sebep olabilmektedir.