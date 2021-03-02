Koronavirüs risk haritası! Düşük, orta yüksek ve çok yüksek riskli iller

Vatandaşlar tarafından merak edilen koronavirüs risk haritası ve düşük riskli, orta yüksek riskli ile çok yüksek riskli iller dün Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Haritaya göre mavi renk en düşük risk, sarı orta düzeyde risk, turuncu: yüksek risk, kırmızı ise en yüksek risk içeren bölgeleri temsil ediyor. Peki yüksek riskli ve düşük riskli iller hangileri?

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman, Diyarbakır, Van, Bingöl, Iğdır, Muş, Ağrı.

ORTA RİSKLİ İLLER

Nevşehir, Adana, Hatay, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Gaziantep.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Aksaray, Sinop, Samsun, Ordu, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Amasya, Tokat, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.



