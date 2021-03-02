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Koronavirüs risk haritası! Düşük, orta yüksek ve çok yüksek riskli iller

02.03.2021 08:18 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs risk haritası! Düşük, orta yüksek ve çok yüksek riskli iller

Dün akşam Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs risk haritası ve “Yerinde karar” dönemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan düşük riskli, orta yüksek riskli ve çok yüksek riskli illeri kamuoyu ile paylaştı. İşte milyonlarca vatandaşın merak ettiği güncel korona virüs risk haritası ve düşük, orta yüksek ile çok yüksek riskli iller…

Vatandaşlar tarafından merak edilen koronavirüs risk haritası ve düşük riskli, orta yüksek riskli ile çok yüksek riskli iller dün Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Haritaya göre mavi renk en düşük risk, sarı orta düzeyde risk, turuncu: yüksek risk, kırmızı ise en yüksek risk içeren bölgeleri temsil ediyor. Peki yüksek riskli ve düşük riskli iller hangileri?

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER

Uşak, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman, Diyarbakır, Van, Bingöl, Iğdır, Muş, Ağrı.

ORTA RİSKLİ İLLER

Nevşehir, Adana, Hatay, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Gaziantep.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER

İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER

Aksaray, Sinop, Samsun, Ordu, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Amasya, Tokat, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan

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