Koronavirüs risk haritası! Düşük, orta yüksek ve çok yüksek riskli iller

Vatandaşlar tarafından merak edilen koronavirüs risk haritası ve düşük riskli, orta yüksek riskli ile çok yüksek riskli iller dün Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Haritaya göre mavi renk en düşük risk, sarı orta düzeyde risk, turuncu: yüksek risk, kırmızı ise en yüksek risk içeren bölgeleri temsil ediyor. Peki yüksek riskli ve düşük riskli iller hangileri?
Uşak, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Batman, Diyarbakır, Van, Bingöl, Iğdır, Muş, Ağrı.
Nevşehir, Adana, Hatay, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Gaziantep.
İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan.
Aksaray, Sinop, Samsun, Ordu, Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Amasya, Tokat, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman.