Koronavirüs risk haritası yayınlandı | Bu hafta hangi iller düşük, hangi iller yüksek riskli?

1 Mart'ta 2021'de alınan risk gruplarına göre kademeli normalleşme kararının ardından vatandaşlar koronavirüs risk haritasının güncellenmesini bekliyordu. Düzenlenen son Kabine Toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir kısıtlama getirilmediğini açıklamıştı. Peki koronavirüs risk haritası yayınlandı mı? Güncellenen koronavirüs risk haritası...

GÜNCEL KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI

6-12 Mart haftasının haftalık verilerine göre en fazla koronavirüs vakası Sinop, Samsun, Balıkesir, Kilis ve Giresun'da görüldü. Düşük riskli iller Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Ağrı, Iğdır, Van, Bingöl ve Muş olurken; Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Erzurum, Kars, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt orta riskli ve İstanbul, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Artvin, Ardahan, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis illeri de yüksek riskli olarak tespit edildi.



