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Koronavirüs risk haritası yayınlandı mı? Sarı, kırmızı, turuncu ve mavi iller hangileri?

15.03.2021 09:07 | Son Güncelleme:
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Koronavirüs risk haritası yayınlandı mı? Sarı, kırmızı, turuncu ve mavi iller hangileri?

Koronavirüs risk haritası yayınlandıktan sonra özellikle kısıtlamalarda büyük değişikliklere gidildi. Normalde her kısıtlama her ilde geçerliyken koronavirüs risk haritasının yayınlanmasının ardından iller risk gruplarına göre "sarı", "mavi", "turuncu" ve "kırmızı" renklere ayrıldı; kısıtlamalar illerin risk grubuna göre uygulanmaya başladı. Mavi ve sarı illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak, kırmızı ve turuncu illerde ise pazar günleri sokağa çıkmak yasak.

Koronavirüs risk haritası içerisinde iller renklere ayrılırken aşı, vaka sayısı ve yoğun bakım doluluk oranları baz alınıyor. İl içerisinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasakları, ortaokullarda bazı sınıfların açılıp açılmayacağı ve diğer kısıtlamalar, "yerinde karar" uygulaması ile şehrin koronavirüs risk haritasındaki rengine göre belirleniyor.

Koronavirüs risk haritası yayınlandı mı? Sarı, kırmızı, turuncu ve mavi iller hangileri?

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI YAYINLANDI MI?

İlk koronavirüs risk haritası, 20 Şubat - 26 Şubat 2021 haftasını göstermiş ve risk haritasındaki renkleri ilk olarak burada görmüştük. Bu haritanın 1 hafta sonrasında 27 Şubat - 5 Mart 2021 arasındaki vaka sayısını gösteren bir harita daha yayınlandı. Bu haritada renklendirme yapılmadı.

Yeni haritada sadece 100.000 kişide rastlanan vaka sayıları göründü. Bunun sebebini ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre kısıtlamalarda esnemeye gidilmesi sebebiyle birçok ilde vakalarda artış oldu. Yeni koronavirüs risk haritasında renklendirme parametrelerine ise birkaç değişiklik eklendi.

Yeni parametreler ile koronavirüs risk haritası hasta sayısı, aşı, yoğun bakım doluluk oranı, hastane doluluk oranı gibi birçok farklı açıdan değerlendirilecek. Yeni koronavirüs risk haritası ise 15 Mart 2021 tarihinde yapılacak Kabine Toplantısı sonrasında açıklanacak.

Bu kabine toplantısı sırasında ilk haritada turuncu olan birçok ilin, özellikle İstanbul'un kırmızıya dönmesi gerekiyor. 6 Mart tarihinde açıklanan 2. haritaya göre, 26 risk kırmızı alarm veriyor.

Koronavirüs risk haritası yayınlandı mı? Sarı, kırmızı, turuncu ve mavi iller hangileri?

SARI, KIRMIZI, TURUNCU VE MAVİ İLLER HANGİLERİ?

İlk koronavirüs risk haritasında renklendirme yapılırken her ilde, 100 bin kişide rastlanan koronavirüs vakası sayısı dikkate alınmıştı.

Bu koşullarda 100 bin kişide "10" vakadan az vaka rastlanıyorsa "mavi"; "10 - 35" arasındaysa sarı; "35-100" arasındaysa turuncu ve görülen koronavirüs vaka sayısı 100 bin kişide 100'ün üzerindeyse kırmızı renk kullanılarak haritadaki renklendirme tamamlanıyordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama ile, 15 Mart 2021 tarihinde yapılacak Kabine Toplantısı sonrası açıklanması beklenen yeni koronavirüs risk haritasında sadeve vaka sayısına değil aynı zamanda aşılanma oranına, hastane doluluk oranlarına, yoğun bakım doluluk miktarına ve semptomsuz hasta gibi parametrelere de dikkat edilecek.

Koronavirüs risk haritası yayınlandı mı? Sarı, kırmızı, turuncu ve mavi iller hangileri?

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Edirne, Balıkesir, Burdur, Sakarya, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Konya, Aksaray, Osmaniye, Adıyaman.

YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

İstanbul, Kocaeli, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

ORTA RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars.

DÜŞÜK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

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koronavirüs (Covid-19) Koronavirüs risk haritası

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