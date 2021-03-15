Koronavirüs risk haritası yayınlandı mı? Sarı, kırmızı, turuncu ve mavi iller hangileri?

Koronavirüs risk haritası içerisinde iller renklere ayrılırken aşı, vaka sayısı ve yoğun bakım doluluk oranları baz alınıyor. İl içerisinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasakları, ortaokullarda bazı sınıfların açılıp açılmayacağı ve diğer kısıtlamalar, "yerinde karar" uygulaması ile şehrin koronavirüs risk haritasındaki rengine göre belirleniyor.

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASI YAYINLANDI MI?

İlk koronavirüs risk haritası, 20 Şubat - 26 Şubat 2021 haftasını göstermiş ve risk haritasındaki renkleri ilk olarak burada görmüştük. Bu haritanın 1 hafta sonrasında 27 Şubat - 5 Mart 2021 arasındaki vaka sayısını gösteren bir harita daha yayınlandı. Bu haritada renklendirme yapılmadı.

Yeni haritada sadece 100.000 kişide rastlanan vaka sayıları göründü. Bunun sebebini ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre kısıtlamalarda esnemeye gidilmesi sebebiyle birçok ilde vakalarda artış oldu. Yeni koronavirüs risk haritasında renklendirme parametrelerine ise birkaç değişiklik eklendi.

Yeni parametreler ile koronavirüs risk haritası hasta sayısı, aşı, yoğun bakım doluluk oranı, hastane doluluk oranı gibi birçok farklı açıdan değerlendirilecek. Yeni koronavirüs risk haritası ise 15 Mart 2021 tarihinde yapılacak Kabine Toplantısı sonrasında açıklanacak.