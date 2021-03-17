Koronavirüs risk haritasındaki 'mavi' şehir Uşak'ta alarm: Vakalar artıyor

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 27 Şubat-5 Mart tarihli haritada vaka oranı yüz binde 10.83 olan ve mavi rengiyle bölgesinde dikkat çeken Uşak, kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte alarm vermeye başladı.

Bakan Koca'nın önceki gün açıkladığı 6-12 Mart tarihli haritadaki vaka oranı yüz binde 19'a yükselen Uşak, böylece 'sarı' kategorideki illerin vaka oranına yükselmiş oldu. Öte yandan önümüzdeki 2 hafta kötü gidişat kontrol altına alınmazsa, kentte kısıtlamaların yeniden gelebileceği belirtildi.

3 İL MAVİ KALDI

Bakanlığın renklere ayırdığı risk haritasında 14 il mavi kategoride yer alıyordu. Bu illerin 13’ü Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, biri ise batıda (Uşak) yer alıyordu. Ancak bakanlığın açıkladığı 6-12 Mart haritasına göre mavi rengin rakamlarına sahip sadece üç il kaldı. Bu iller Siirt (yüz binde 2), Şırnak (yüz binde 4), ve Hakkâri (yüz binde 8) oldu.

Uşak 19’a, Şanlıurfa 15’e, Diyarbakır 17’ye, Batman 16’ya, Mardin 17’ye, Bingöl 25’e, Muş 27’ye, Bitlis 16’ya, Ağrı 22’ye ve Van 20’ye yükselerek sarı kategorideki illerin seviyesine çıktı. Iğdır ise hızlı bir vaka yükselişi göstererek 80 ile turuncu kategori seviyesine yükseldi.

