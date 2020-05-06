HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronavirüs riskine karşı erkekler 5 tüyo!

Koronavirüs riskine karşı erkekler 5 tüyo!

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.05.2020 16:54 | Son Güncelleme

Koronavirüs dünyayla birlikte ülkemizde de etkisini artırdı. Yüzyılın küresel hastalığının, özellikle yaşlıları ve kronik hastalığı olanları tehdit ettiği açıklanmıştı. Bunun dışında 50 yaş üzeri erkeklerin de risk grubunda kabul edildiği hastalıkla ilgili alınması gereken önlemlerse yapılan en önemli açıklamalar arasında yer alıyor. Peki erkeklerin koronavirüsten korunmak için ne yapması gerekiyor?

Koronavirüs riskine karşı erkekler 5 tüyo!

Acıbadem Altunizade Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur, Çin’in Wuhan kentinden başlayarak akın akın tüm dünyayı etkisine alan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) kadınlara oranla erkeklerde çok daha fazla etkili olmasının başlıca nedenlerini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

HORMONLAR

Östrojen (kadınlık hormonu) aynı zamanda bağışıklık sistemini de olumlu etkilediğinden kadınların bağışıklık sistemi erkeklere göre daha güçlü ve bu da pek çok hastalığa karşı kadınların erkeklerden daha dayanıklı olmasını sağlıyor.

KROMOZOM SAYISI

Bilimsel çalışmalar, bağışıklık sistemini düzenleyen genin X kromozomuna kodlandığını gösterirken, erkekler X kromozomu açısından kadınlar kadar şanslı değil. Çünkü kadınlarda iki X kromozomu, erkeklerde ise 1X1Y kromozomu bulunuyor. Kadınların erkeklere göre fazladan X kromozomuna sahip olması, onları bağışıklık açısından daha güçlü kılıyor.

EK HASTALIKLAR

Erkeklerde hipertansiyon, koroner damar hastalığı, diyabet hastalığı, obezite ve KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) gibi ek hastalıklar daha fazla. Özellikle de bu hastalıklar 50 yaş üzeri erkeklerde daha çok görüldüğü için, bu da onları enfeksiyonlara karşı daha açık hale getiriyor.

STRES YÖNETİMİ

Erkeklerde stres yönetiminin kadınlara göre daha zor olduğu görülüyor. Kadınların sorunlarını dostları ve yakınlarıyla paylaşmaya daha açık olması onları rahatlatabilirken, erkeklerin çoğunlukla sorunları içlerinde biriktirmesi onlar için dezavantaj yaratıyor ve hastalıklara da daha yatkın hale getirebiliyor.

SİGARA VE ALKOL TÜKETİMİ

Sigara ve alkol, birçok hastalığa olduğu gibi Covid-19’a da davetiye çıkarıyor. Sigara ve alkol tüketiminin erkeklerde daha yaygın olması, erkekleri Covid enfeksiyonuna karşı daha savunmasız yaparken, hastalığın gidişatını da olumsuz etkiliyor.

SAĞLIKSIZ YAŞAM TARZI

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur “Covid-19’a karşı sağlıklı yaşam tarzı son derece önemli. Erkeklerin uykudan beslenmeye, egzersizden hijyen önlemlerine dek birçok kuralı kadınlar kadar önemseyerek yapmamaları sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmeye kadınlar kadar önem vermemeleri onları daha riskli kılıyor. Özellikle 50 yaş üzeri erkekler daha az spor yaparken, geç saatlerde yemek yeme, çok et ve tuz tüketme de riski artırıyor. Kadınlar temizlik, bulaşık gibi işlerden dolayı erkeklere göre daha sık el yıkıyor ve yıkama sırasında daha çok sabun kullanıyor” diyor.

50 YAŞ ÜZERİ ERKEKLERE 5 ÖNEMLİ UYARI

Alkol ve sigaradan uzak durun.
Kronik hastalıklarınızın kontrolünü düzenli yaptırın ve mutlaka tedaviye uyun.
Stresle başa çıkabilmek için sorunlarınızı içinize atmayın, paylaşma yolunu da deneyin.
Ellerinizi sık yıkayın ve sabun kullanımını artırın.
Kaliteli uyku, dengeli beslenme ve egzersiz gibi sağlıklı yaşam kurallarına<br><div data-size="fluid" data-lazy="true" id="mynetads/28687765/mynet/genel/multiplex_2"></div>
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte uçuşların başladığı tarih! Nerelere yolculuk edilebilecek? İşte uçuşların başladığı tarih! Nerelere yolculuk edilebilecek?
Yılların hastalığı 'tavuk karası'na kök hücre umudu!Yılların hastalığı 'tavuk karası'na kök hücre umudu!
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Dominik'ten dönemiyor

Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Dominik'ten dönemiyor

Milli Eğitim Bakan Selçuk duyurdu! LGS kılavuzu güncellendi

Milli Eğitim Bakan Selçuk duyurdu! LGS kılavuzu güncellendi

Hazırlıklar başladı! İşte AVM'lerin 2 altın kuralı

Hazırlıklar başladı! İşte AVM'lerin 2 altın kuralı

Oruçlu olduğu gün alkolmetrede alkollü çıktı!

Oruçlu olduğu gün alkolmetrede alkollü çıktı!

EPDK'dan İGDAŞ'a faturalarla ilgili soruşturma

EPDK'dan İGDAŞ'a faturalarla ilgili soruşturma

Süper Lig eski futbolcusu oğlunu boğarak öldürdü!

Süper Lig eski futbolcusu oğlunu boğarak öldürdü!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

'Bu mitomani hastalığıdır, araştırsın'

'Bu mitomani hastalığıdır, araştırsın'

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Bilim insanları salgının esas nedenini açıkladı!

Bilim insanları salgının esas nedenini açıkladı!

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evde çalışanlar dikkat! Sandalye seçiminde bunları göz önünde bulundurun

Evde çalışanlar dikkat! Sandalye seçerken...

Hamileleri koronavirüsten koruyan kadın doktor: Başıma bir şey gelirse...

Koronavirüsle mücadele eden kadın doktor: Başıma bir iş gelirse...

Bütün dünyada 77 bin kişi omurilik felçlilerine umut olmak için koştu

77 bin kişi onlar için koştu!

Yılların hastalığı 'tavuk karası'na ( gece körlüğü) kök hücre umudu!

Yılların hastalığı 'tavuk karası'na kök hücre umudu!

Coronalılar ile kolonyalıların savaşı-2

Coronalılar ile kolonyalıların savaşı-2

Polen alerjisi, astım ve koronavirüs kendini nasıl gösteriyor? İşte arasındaki farklar

Astım ve alerjik hastalar koronavirüs sürecinde ne yapmalı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.