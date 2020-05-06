Koronavirüs riskine karşı erkekler 5 tüyo!

Acıbadem Altunizade Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Hacer Kuzu Okur, Çin’in Wuhan kentinden başlayarak akın akın tüm dünyayı etkisine alan yeni tip koronavirüsün (Covid-19) kadınlara oranla erkeklerde çok daha fazla etkili olmasının başlıca nedenlerini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

HORMONLAR

Östrojen (kadınlık hormonu) aynı zamanda bağışıklık sistemini de olumlu etkilediğinden kadınların bağışıklık sistemi erkeklere göre daha güçlü ve bu da pek çok hastalığa karşı kadınların erkeklerden daha dayanıklı olmasını sağlıyor.

KROMOZOM SAYISI

Bilimsel çalışmalar, bağışıklık sistemini düzenleyen genin X kromozomuna kodlandığını gösterirken, erkekler X kromozomu açısından kadınlar kadar şanslı değil. Çünkü kadınlarda iki X kromozomu, erkeklerde ise 1X1Y kromozomu bulunuyor. Kadınların erkeklere göre fazladan X kromozomuna sahip olması, onları bağışıklık açısından daha güçlü kılıyor.

EK HASTALIKLAR

Erkeklerde hipertansiyon, koroner damar hastalığı, diyabet hastalığı, obezite ve KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) gibi ek hastalıklar daha fazla. Özellikle de bu hastalıklar 50 yaş üzeri erkeklerde daha çok görüldüğü için, bu da onları enfeksiyonlara karşı daha açık hale getiriyor.