Koronavirüs: Rusya dünyada vaka sayısında ikinciliğe yükseldi, Covid-19 ülkede hayatı nasıl etkiledi?
Koronavirüs: Rusya dünyada vaka sayısında ikinciliğe yükseldi, Covid-19 ülkede hayatı nasıl etkiledi?
12.05.2020 20:39 |
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Sunucu ve organizatör Alisa Burova, koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığına yakalanıp iyileşmiş bir Moskovalı. Burova, hastalığa nasıl yakalanıp atlattığını, koronavirüs günlerinde Moskova'yı, ülkesinin aldığı önlemleri ve Türkiye'de mahsur kalmış Rusları, BBC Türkçe'ye anlattı.