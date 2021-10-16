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Koronavirüs: Rusya’da bir günde binden fazla ölü

16.10.2021 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya çapında koronavirüs salgınının bugünlerde en etkili olduğu ülkelerden Rusya’da, bir günde 1002 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüs: Rusya’da bir günde binden fazla ölü

Vaka sayılarında da, pandeminin başından bu yana en yüksek sayı kayıtlara geçti.Dünyanın pek çok ülkesinde koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, uygulanan tedbirler ve özellikle de aşılamalar sayesinde önemli oranda azalırken, Rusya'da bu rakamlar salgın döneminin en yüksek seviyesine çıktı. Açıklanan resmi verilere göre Rusya'da, koronavirüse bağlı nedenlerden dolayı bir günde 1002 kişi hayatını kaybederken, 33 bin 208 yeni vaka saptandı. Bu da ülkede, pandeminin başlangıcından bu yana her iki başlıkta bir günde kaydedilen en yüksek sayıya tekabül ediyor.

Rusya'da salgının başlangıcından bu yana koronavirüse yakalananların sayısı ise 7,9 milyona ulaştı. Aynı zaman zarfında koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 222 bin 315 oldu.

Almanya'da "aşı yaşı 12'ye indirilsin" talebi

Almanya'da ise şu an yürürlükte olan, istisnai durumlarda 12 yaşından itibaren koronavirüs aşısı olma uygulamasının genelleştirilmesi talep edildi. Almanya Çocuk ve Genç Hekimliği Toplumu Başkanı Jörg Dötsch, Almanya Redaksiyon Ağı (RND) isimli gazeteci örgütüne yaptığı açıklamada, "On milyondan fazla çocuk ve gençte elde ettiğimiz verilerin ardından, 12 yaşın üstündeki herkesin istisnasız ve genel bir biçimde aşılanmasını tavsiye ediyorum" dedi.

Dötsch, çocukların ve gençlerin aşılanmasının da yetişkinlerin aşılanması kadar önemli olduğunu ve risk-fayda değerlendirilmesi yapıldığında aşının faydalarının bariz bir şekilde ağır bastığını ifade etti.

Jörg Dötsch, okulların salgın nedeniyle tekrar kapanmasının ve çocukların girmek zorunda kalacakları olası bir izolasyonun acılarını yeniden yaşamasının mutlaka önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Reuters,AFP / ET,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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