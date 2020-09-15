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Koronavirüs rüzgarla bulaşır mı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.09.2020 12:24 | Son Güncelleme

Koronavirüsün rüzgarla bulaşabildiğini söyleyen uzmanlar, toz fırtınası uyarılarının yapıldığı şu günlerde öneride bulundu. Konuyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, kısa mesafede kişiler arasında yakınlık ya da temas olması durumunda rüzgarın virüsü aldığı yerden kısa mesafede başka kişiye bulaştırma riski olabileceğini söyledi.

Koronavirüs rüzgarla bulaşır mı?

Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, toz fırtınasının lokal olarak yerel gerçekleşen ve fırtına bulutlarının oluşturduğu bir hadise olduğunu, toz taşınımının ise daha büyük alanlarda oluşan özellikle atmosferde çöllerden kalkan tozların uzun süreli gelmesiyle beraber oluştuğunu söyledi. Macit, "Bununla ilgili uydu görüntülerinden faydalanarak gerekli tahminlerimizi yapıyoruz. Ama şu andaki beklentilerimize göre önümüzdeki hafta boyunca hayatı etkileyecek uyarılık bir toz taşınımını beklemiyoruz" dedi.

Prof. Dr. Oğuztürk, koronavirüsün dış ortamda uzun süre canlı kalmadığını belirterek, "Dolayısıyla bu kum fırtınasının uzak mesafelerden canlı şekilde virüsü başka noktalara taşıma durumunun teorikte kesinlikle olmadığını net bir şekilde söyleyebiliriz. Ancak şöyle bir durum söz konusu ki virüsün kısa mesafede kişiler arasındaki bir yakınlık-temas söz konusu ise rüzgarın virüsü aldığı yerden kısa mesafede bir başka kişiye bulaştırma riski olabilir. Virüsün damlacık yoluyla etrafa bulaştığını bildiğimiz için hava akımının kısa mesafede; örneğin bir kişinin hapşırmasıyla virüsü diğer kişiye bulaştırma ihtimalini aralarındaki mesafe 3-4 metre olsa dahi artırabileceğini söyleyebiliriz. Bunu aslında evdeki klimalarla aynı mantıkla düşünmek gerekiyor. Klimaların bu virüsün normal mesafeden daha uzaktaki bir kişiye hava akımından dolayı bulaştırma riski olduğunu zaten biliyoruz. Onun dışında uzak mesafelerden virüsün uzun süre dış ortamda canlı kalmadığını bildiğimiz için böyle bir riskin olmadığını söyleyebiliriz. Yani teorik olarak böyle bir risk konusu değil" diye konuştu.

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