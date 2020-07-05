Koronavirüs: Sağlık Bakanlığı okullarda hangi önlemleri tavsiye ediyor?

Sağlık Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ne yeni başlılklar ekleyerek güncelledi, aralarında okulların da bulunduğu yerlerde alınması gereken önlemleri açıkladı.

Buna göre, sınıf, çalışma salonları, yemekhane, kantin ve benzeri toplu kullanım alanlarında sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenecek.

Okullarda alınacak diğer önlemler ise şöyle sıralandı:

Eğitim faaliyetine başlamadan önce okul binasının genel temizliği su ve deterjanla yapılmalı.

Okullarda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulmalı.

Okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmeli.

Sınıf, çalışma salonları, işlikler, yemekhane, kantin vb. toplu kullanım alanları bulunması durumunda kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenmeli.

Alınacak önlemleri açıklayan bilgi notunda, ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayetlerinden herhangi biri olan öğrencilerin okula gönderilmemesi isteniyor ve bu öğrencilere doktor muayenesi öneriliyor.

Aile içerisinde Covid-19 belirtileri olan ya da Covid-19 tanısı konan, temaslısı olan kişi bulunması durumunda okula bilgi verilmesi ve öğrencilerin okula gönderilmemesi de açıklanan önlemlerden.

Her gün aynı veli almalı

Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi okuldan alması ve bırakması da tavsiye ediliyor. Büyükanne ya da büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişilerin veya altta yatan hastalığı olanların ise öğrencileri okula götürmemeleri gerektiği vurgulanıyor.