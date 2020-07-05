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Koronavirüs: Sağlık Bakanlığı okullarda hangi önlemleri tavsiye ediyor?

05.07.2020 21:32 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ne yeni başlılklar ekleyerek güncelledi, aralarında okulların da bulunduğu yerlerde alınması gereken önlemleri açıkladı.

Koronavirüs: Sağlık Bakanlığı okullarda hangi önlemleri tavsiye ediyor?

Sağlık Bakanlığı, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ne yeni başlılklar ekleyerek güncelledi, aralarında okulların da bulunduğu yerlerde alınması gereken önlemleri açıkladı.

Buna göre, sınıf, çalışma salonları, yemekhane, kantin ve benzeri toplu kullanım alanlarında sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenecek.

Okullarda alınacak diğer önlemler ise şöyle sıralandı:

  • Eğitim faaliyetine başlamadan önce okul binasının genel temizliği su ve deterjanla yapılmalı.
  • Okullarda temassız ateş ölçer, maske, sıvı sabun ve el antiseptiği veya en az yüzde 70 alkol içeren kolonya bulundurulmalı.
  • Okullarda en az 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve öğrenci planlaması yapılmalı, içeriye alınması gereken kişi sayısı buna göre düzenlenmeli.
  • Sınıf, çalışma salonları, işlikler, yemekhane, kantin vb. toplu kullanım alanları bulunması durumunda kişiler arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olacak şekilde düzenlenmeli.

Alınacak önlemleri açıklayan bilgi notunda, ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayetlerinden herhangi biri olan öğrencilerin okula gönderilmemesi isteniyor ve bu öğrencilere doktor muayenesi öneriliyor.

Aile içerisinde Covid-19 belirtileri olan ya da Covid-19 tanısı konan, temaslısı olan kişi bulunması durumunda okula bilgi verilmesi ve öğrencilerin okula gönderilmemesi de açıklanan önlemlerden.

Her gün aynı veli almalı

Mümkünse her gün aynı velinin öğrenciyi okuldan alması ve bırakması da tavsiye ediliyor. Büyükanne ya da büyükbaba gibi 65 yaş üstü kişilerin veya altta yatan hastalığı olanların ise öğrencileri okula götürmemeleri gerektiği vurgulanıyor.

Okula giriş - çıkış saatlerinde velilerin öğrencileri okul dışında teslim almaları gerektiği de açıklanan tedbirler arasında.

Okulda bulunan öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlardan maske takmaları isteniyor ve maskesi olmayanlar için bina girişinde okul yönetiminin maske bulundurması gerektiği ifade ediliyor.

Zorunlu olmayan toplu etkinlikler yapılmamalı

Okullarda sık dokunulan kapı kolları, merdiven korkulukları, elektrik düğmeleri gibi yüzeylerin temizliği ve dezenfeksiyonunun sık sık yapılması tavsiye ediliyor.

Türkiye

Salgın döneminde okulların mümkünse ziyaretçi kabul etmemesi gerektiği çağrısı yapılan Sağlık Bakanlığı rehberinde, sınıf ve odaların pencereler açılarak düzenli bir şekilde sık sık havalandırılması gerektiği de belirtiliyor.

Covid-19 bulaşma riskini artıracağından salgın döneminde zorunlu olmayan toplu etkinliklerin ise yapılmaması çağrısı var.

Rehbere göre yapılması gerekli görülen etkinliklerin de açık alanda yapılması tercih edilmeli, etkinliklerde maske takılmalı, sosyal mesafe kurallarına uyulmalı.

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