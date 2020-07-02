Koronavirüs: Salgın küresel ekonomiyi nasıl etkiledi?

Hükümetlerin müdahalesi ile küresel piyasalar o günden bu yana kısmi bir iyileşme gösterse de bazı uzmanlar, salgında ikinci dalgaya dair endişeler yatışıncaya dek piyasaların oynak olabileceği uyarısında bulunuyor.

Buna cevaben birçok ülkede kredi maliyetini düşürüp tüketici harcamalarını teşvik etmek ve ekonomiyi canlandırmak amacıyla merkez bankaları faiz oranlarını indirdi.

Covid-19 vaka sayıları artarken Londra'daki FTSE borsası, New York Wall Street'teki Dow Jones Endeksi ve Japonya'daki Nikkei endeksinde büyük düşüşler oldu. 2020'nin ilk çeyreğinde Dow ve FTSE,1987'deki ilk çeyrekten sonraki en büyük düşüşü gördü.

Bu durum emeklilik fonlarının değerini ve bireysel tasarruf hesaplarını da etkiliyor.

Peki salgının ekonomik etkileri ne oldu?

ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, 1 Temmuz itibarıyla toplam vaka sayısı 10,5 milyona, can kaybı ise 512 bine yaklaştı.

İşsizlik oranında artış

Koronavirüs salgınına karşı uygulanan kısıtlamalar nedeniyle çok sayıda kişi işini kaybetti veya gelirlerinde büyük bir düşüş oldu.

Gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere birçok ülkede işsizlik oranları arttı.

IMF verilerine göre, ABD'de işsizlik oranı yüzde 10,4'e dayandı. Bu, dünyanın en büyük ekonomilerinden birinde onlarca yıldır süren istihdam artışının sonu demek.

Ayrıca başta salgından en çok etkilenen turizm ve hizmetler sektöründe olmak üzere milyonlarca işçi, isithdam kaybını önlemek üzere hükümetlerin uyguladığı kısa çalışma ödeneği gibi uygulamalardan yararlandı.

Ancak bu alandaki veriler ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. Fransa, Almanya ve İtalya'da başvuru sayıları, İngiltere'de ise bu uygulamaya kayıtlı kişilerin sayısı esas alınıyor.

Bu arada küresel iş piyasaları bazı ufak iyileşme belirtileri göstermeye başladı.

Örneğin LinkedIn meslekler platformuna göre, Çin ve Fransa'da kısıtlamalar gevşetilirken işe alma oranlarında artış oldu.

Ancak uzmanlar, pandemi öncesi istihdam seviyesine dönmenin yıllar alacağını söylüyor.