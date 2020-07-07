Koronavirüs: Salgın neden et tüketiminde büyük bir düşüşü tetikleyebilir?

Tarım ve hayvancılık kaynaklı sera gazı salımının, ulaşımdan daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Öte yandan, ABD'de mezbaha ve et fabrikalarında çalışan işçiler arasında koronavirüs vakalarında artış olması ve üretimin kesintiye uğraması nedeniyle de et tüketiminde azalma oldu.

Bloomberg haber sitesinde konu ile ilgili haberde, tüm piyasalarda gözlenen bu değişimin sürekli büyümeye dayalı et sektörü açısından önemli etkileri olacağı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2020'de kişi başına et tüketiminde yüzde 3 düşüş öngörülüyor. Bunun 2011'den bu yana en düşük et tüketim seviyesi olacağına işaret ediliyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya çapında et tüketiminde büyük bir düşüş olması bekleniyor.

Dana eti ve kuzu eti, besi hayvanlarının sindirim sistemleri, güçlü bir sera gazı olan metan gazı ürettiği için çevreye en çok zararı olan yiyeceklerin başında geliyor.

Tüketici davranışlarında değişim

Salgın nedeniyle et tüketimindeki düşüşün ne kadar devam edeceği, tüketicilerin et yeme alışkanlığındaki değişimin kalıcı olup olmayacağını zaman gösterecek.

Ancak milyonlarca insanın çevresel kaygılar nedeniyle daha fazla bitkisel ürün tükettiğini gösteren kalıcı bir değişimin işaretleri var.

ABD, Brezilya ve Almanya gibi ülkelerde et işletmelerinde çalışanlar arasında koronavirüs vakalarındaki büyük artış, işçilerin ne kadar ağır koşullarda düşük ücretle çalıştığını daha görünür kıldı. Bunun talebe yansımasından söz etmek için henüz erken.

Bloomberg'de bir danışmanlık şirketine atıf yapılarak salgının kısa ve uzun dönemli sonuçları nedeniyle dünya çapında 2,2 milyon restoranın kapatılmasının beklendiği ifade ediliyor. Bunun talepte büyük bir şok yaratacağı ve aşılmasının uzun süreceği belirtiliyor.