Koronavirüs: Salgın önlemleri yüzünden yalnızlık çekenler 'romantik tuzaklara' düşüyor

Mary salgın nedeniyle yoğunlaşan yalnızlık duygusunun da kendisini etkilediğini söylüyor.

Fakat virüs yayılmaya başlayınca, internetten ilişkide olduğu bu kişinin, salgından çok kötü etkilenen bir ülkede mahsur kaldığına inandırıldı.

Mary (gerçek adı değil) aslında dolandırıcının ağına koronavirüsten önce düşmüştü.

Tuzağa düşenlerden biri "kalbim aklıma yenildi" diye konuştu.

Bir bölgede (Sussex) yapılan araştırma, dolandırıcıların romantik para tuzaklarıyla insanları önce uzun uzun hazırlayıp sonra ortalama 47 bin sterlin gibi büyük paralar sızdırabildiklerini gösterdi.

Victim Support adlı kuruluş salgın önlemleri kapsamında insanların internet üzerinden iletişime daha çok yönelmesi ve karşılarındakilere daha kolay güvenmesi nedeniyle tehlikenin arttığını söylüyor.

'Şüphelerimi hep bastırdım'

62 yaşında bir dul olan Mary, kendisini Arnold diye tanıtan kişi ile internetteki bir çöpçatan sitesi üzerinden tanışmıştı.

Beş ay boyunca sabah, öğle ve akşam konuştuklarını, müzik sevgisi ve aileye düşkünlük gibi konularda ortaklaştıklarını anlatıyor.

Fakat, ülkesi dışında yaşayan bir Amerikalı olduğunu zannettiği "Arnold" adına mesajları, aslında nöbetleşe bir örgütlü bir suç şebekesi mensupları yazıyor ya da bozuk bir telefon hattından onunla konuşuyordu.

Mary "Aslında bir sürü tuhaflık vardı ama görmek istemedim. Hayatınızın aşkını bulduğunuzu düşünüyorsunuz ve kendinizi ilişkiye yüzde yüz adıyorsunuz" diyor.

Tanıştıktan bir ay kadar sonra Arnold ona bir kaza geçirdiğini, çalışmak için bir bilgisayara ihtiyacı olduğunu, iş ilişkilerinde sıkıntı yaşadığını anlatmaya başladı. Salgınla birlikte ise koronavirüsten ne kadar endişe ettiğini öne çıkardı.

Mary ona havale yoluyla para yollamaya başladı. Arnold, sıkı sıkıya yakınlarına söylememesini tembih ediyordu çünkü ilerde tanıştığında onlara karşı bu yüzden mahcup hissetmek istemiyordu.