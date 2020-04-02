Koronavirüs: Salgın sırasında hamile olan ve doğuran kadınlar neler yaşıyor?

Koronavirüs salgını nedeniyle çoğu hamile kadın, doğum planlarında değişiklik yapmak zorunda kalıyor. 14 Mart'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'in kuzeyinde Drogheda kentinde doğan Faolan'ın (küçük kurt) fotoğrafları sosyal medyada viral oldu. İlk torununu görmeye gelen büyükbaba ise salgın nedeniyle sadece camın ardından birkaç dakikalığına ona bakabilmişti. "Üç kuşak sosyal mesafe" başlığıyla paylaşılan fotoğraf 730 bin beğeni aldı. Anne Emma Dillon Gallagher, doğum için hastaneye gittiğinde İrlanda'da henüz koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmemişti. Bebeğiyle çıktığında ise farklı bir dünya vardı artık. Emma ve kocası Micheal, doğum sonrasında 14 gün kendilerini karantinaya aldı. Bebeği görmeye gelenler ise pencere önünde sıralarını bekledi. https://twitter.com/emmabethgall/status/1241470477459230722 Koronavirüs nedeniyle bazı hamile kadınlar için yalnız doğum yapma ihtimali ortaya çıkarken, bazıları da sezaryenden vazgeçmek zorunda kaldı. Hatta evde doğum yapmak da gündeme geldi. Birleşik Krallık'ta kimi hastaneler virüs nedeniyle buna engel olurken, sorunsuz bir doğum ve güvenli bir ortam sağlanabileceğinden emin olan hastaneler hastalarına bu yolu önerdi.

Sağlık nedeniyle zorunluluktan değil de farklı nedenlerle sezaryen yoluyla doğum yapmak isteyenlere bu operasyonun ertelendiği ya da iptal edildiği, normal doğum yapılacağı haberleri de iletildi. Koronavirüs, hamilelik ve doğum İngiltere'de Ulusal Sağlık Servisi (NHS), koronavirüs bakımından hamilelerin yüksek risk grubuna girebileceği, mümkün olduğunca evden çıkılmaması tavsiyesinde bulunuyor. İngiltere'deki Doğum ve Kadın Hastalıkları uzmanları (RCOG), hamile kadınların koronavirüse yakalanması halinde hastalığı, yetişkin ve sağlıklı olup da virüse yakalanan diğer hastalardan daha ağır geçirmeleri gibi bir durum olmadığını söylüyor. Hamile bir kadının virüse yakalanması halinde düşük riskinde artışa işaret eden bir veri olmadığı, bebeğin gelişimiyle ilgili sorunlara yol açma ihtimalinin de şimdiye dek görülmediği ifade ediliyor. Doğumdan kısa bir süre sonra koronavirüse yakalanmış bebeklerinin iyi olduğunun görüldüğü belirtiliyor. Doğum planları değişiyor İngiltere'de sorunsuz hamileliklerde ebelerin doğum yaptırdığı doğum merkezlerinin bir kısmı, Covid-19 hastalarına yer ve sağlık çalışanı önceliği nedeniyle kapatılıp karantina merkezine dönüştürüldü. Bu nedenle bazı bölgelerde doğum için hastaneye yöneltmeler söz konusu iken, tıbben mümkün olan durumlarda da ebe eşliğinde evde doğum teşvik ediliyor.