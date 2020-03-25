Koronavirüs: Salgın Yunanistan'da hayatı nasıl etkiliyor?

Yunanistan'da bugün Osmanlı İmparatorluğu'na karşı başlatılan ayaklanmanın 199'uncu yıldönümü için kutlamalar yapılması planlanıyordu.

Ancak koronavirüs nedeniyle öngörülen kutlamalar hayata geçirilemedi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Ekaterini Sakellaropoulou'nun, Atina'nın ana meydanı Syndagma'daki Parlamento önünde, aralarında birer metre mesafe ile dizilen Başbakan Kiryakos Miçotakis, parti liderleri ve merasim kıtası askerlerinin hazır bulunduğu Meçhul Asker Anıtına bir çelenk koymasıyla yetinildi.

Her yıl 25 Mart günü için düzenlenen tanklı, toplu askeri resmi geçitler yerine, bu yılki kutlamalar, iki çift savaş uçağı ile iki askeri helikopterin Meriç sınırından, Atina'ya , Selanik'e ve oradan Yunan adalarına gerçekleştirilen uçuşlarıyla tamamlandı.

Başbakan Miçotakis, bu yılki 25 Mart mili bayramının "koronavirüs nedeniyle", bir yıl sonraya; yani Yunan devletinin 200. kuruluş yıldönümünün kutlanacağı 2021'e ertelendiğini açıkladı.

Koronavirüsle mücadele sürüyor

Yunanistan, şimdiye kadar koronavirüs'ten en az etkilendiği gözlenen ülkelerin arasında yer almaya devam ediyor.