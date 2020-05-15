Koronavirüs salgını: 7 soruda Sağlık Bakanlığı’nın normalleşme süreci için belirlediği yeni tedbirler

Sağlık Bakanlığı, normalleşme sürecinde farklı iş kollarında uygulanacak koronavirüs tedbirlerini içeren 13 rehber yayımladı. Rehberlerde; madenlerde, şantiyelerde, gıda satış yerlerinde, pazar yerlerinde, bakkallarda, büfelerde, terzilerde, kuyumcularda, minibüslerde ve kırtasiyelerde alınacak tedbirler açıklandı.

Bakanlık tarafından hazırlanan rehberlere göre iş yerlerinde alınacak yeni önlemler ve yapılacak uygulamalar, şantiyeler ve madenler de dahil olmak üzere hemen hemen bütün iş kollarında benzerlik gösteriyor.

Bu tedbirlerin denetimi ise İçişleri Bakanlığı'nın verdiği yetkiyle valilikler ve kaymakamlıklar bünyesinde oluşturulan "denetim timleri" tarafından yapılıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen yeni COVID-19 tedbirleriyle ilgili detayları yedi başlıkta topladık:

Tüm iş yerlerinde geçerli ortak tedbirler ne?

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 13 rehberde birçok iş kolu için geçerli ortak tedbirler ve uygulamalar yer alıyor:

Çalışanların ateşi iş yerine girişlerinde temassız ateş ölçer veya termal kameralar ile ölçülecek ve bu gün içinde tekrarlanacak.

Çalışanlar kullandığı maskeyi nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirecek.

Yurt içi seyahatten dönen çalışanların sağlık kontrolünden geçirilmeden işbaşı yapması engellenecek.

Bulaş riskini artırabilecek parmak izi okutulması gibi sistemler geçici süreyle kullanılmayacak, mümkünse temassız sistemlerin kullanılacak.

Toplantı ve eğitimlerin salgın bitene kadar ertelenecek, yasal yükümlülükler nedeniyle ertelenmesi mümkün olmayan toplantı ve eğitimler uzaktan eğitim gibi yöntemlerle gerçekleştirilecek.

İş yerinde vaka çıkarsa o çalışan diğer çalışanlardan ivedilikle ayrılacak ve il/ilçe sağlık müdürlüğü ile temasa geçilecek.

COVID-19 tanısı konulan çalışan yatakhanede kalıyorsa, yatakhane 24 saat süreyle boş tutulacak, havalandırılacak ve temizlenecek.

Ateş, öksürük, nefes darlığı ve benzeri şikâyeti olan çalışan tespit edildiği durumlar için çalışanın diğer çalışanlardan ayrı tutulacağı bir izolasyon odası oluşturulacak.

Ayrıca özellikle şantiye ve maden gibi iş yerlerinde COVID-19 salgını kontrolü amacıyla sorumlu bir görevlinin belirlenmesi gerektiği kaydediliyor.