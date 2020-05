Koronavirüs salgını: ABD'de ‘en karanlık kış’ korkusu

'Trump hedefe konulabilir'

Ayrıca, siyasi analistlerin çoğu hükümet kurumlarına ve ülke liderlerine duyulması gereken güveni şu anda yerel liderlerin sağladığını ifade ederken, bir başka uyarıda daha bulunuyorlar:

"Salgının ikinci dalgasında bu güven balonu patlayacak ve özellikle ABD’de son iki aydır her gün gündemde olan isimlerden herhangi birinin hedef tahtasına konulması an meselesi. Salgın yeniden başlangıçtaki kuvvetine ve şiddetine kavuştuğu anda hedefteki kişi her an Başkan Trump, New York Valisi Cuomo ve hatta Dr. Anthony Fauci bile olabilir."

Her eyaletin kendi kafasına göre, kendi kurallarıyla yönettiği salgın arapsaçına döndüğü için ABD sadece sağlık kriziyle uğraşmıyor.

Sınıflar arası ayrımcılık ve hatta koronavirüsü kapanlara yapılan virüs ırkçılığı gibi yeni yeni dert cephelerinde de mücadele etmeye çalışıyor.

En basitinden sosyal mesafeye uymayan bir beyaz vatandaşla bir siyah vatandaşın hikayesinin sonu aynı bitmiyor.

Bir tanesi nazikçe uyarılırken ve hatta belki de uyarılmazken, diğeri kendini hücrede buluyor.