Koronavirüs salgını - AKP yeni ekonomik önlemler içeren yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu: İşten çıkarma yerine 'ücretsiz izin' yolu açılıyor

Yasa teklifi ile getirilen en önemli düzenlemelerden birisini, salgın nedeniyle işten çıkarmalarla ilgili düzenleme oluşturuyor. Bu kapsamda yasanın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 3 ay süreyle iş akdinin feshedilemeyeceği, bu sürenin Cumhurbaşkanı tarafından 3 aya kadar uzatılabileceği hükme bağlanıyor.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş, teklifin işini kaybeden, kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanların ücretsiz izne ayrılsalar dahi desteklenmesi, vergi istisnaları ile bazı sorumlulukların ve yükümlüklerin ertelenmesine yönelik düzenlemeler içerdiğini söyledi.

Kamuoyunda tartışma yaratan ve sosyal medyaya "sansür" olarak nitelendirilen maddeler ilk pakette yer almadı. Yasa teklifine göre işten çıkarma 3 ay boyunca yasaklanırken, işverene, mevcut mevzuatta olmayan "ücretsiz izne çıkarma" hakkı tanınıyor.

Ancak, İş Kanunu'nda yapılan değişiklikle işverene çalışanını "ücretsiz izne çıkarma" hakkı veriliyor. Böylece, işveren işten çıkaramadığı çalışanını zorunlu olarak ücretsiz izne çıkarabilecek. Teklife göre işveren tarafından ücretsiz izne çıkarılanlar ile 15 Mart 2020 tarihinden sonra işsiz kalanlara İşsizlik Fonu'ndan günlük 39,42 lira, yani aylık 1.177 lira ödeme yapılacak.

Yasa teklifi ile getirilen bazı önemli düzenlemeler şöyle:

Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin yıllık ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizlik vergilerinin, faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunulamayan dönemlere isabet eden kısımları alınmayacak

Sendikalar tarafından üye tespiti tarihlerinin ertelenmesi ve toplu iş sözleşmesinin yapılması, grev ve lokavt süreçlerinin üç ay süreyle durdurulması sağlanacak, bu sürede de 3 ay uzatılabilecek

Türkiye Varlık Fonu'nun satın alacağı şirketlerden olası kaynak çıkışının engellenmesi ve Fonun denetim raporlarının Cumhurbaşkanına sunulması tarihi, Haziran yerine Eylül olacak

Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yüzde 25'ini dağıtılabilecek

'El konulan sağlık malzemeleri kullanılabilecek'

Kaçakçılıkla mücadelede el konulan, bulaşıcı salgın hastalıkla mücadeleyle doğrudan ilgili, maske, eldiven, tulum, galoş, dezenfektan, solunum cihazı dahil her türlü tıbbi cihaz ve malzemeler hemen sağlık kuruluşları ya da kamu kurumlarının kullanımına tahsis edilebilecek

Hazine ve belediye taşınmazları ile milli parklar ve Orman Genel Müdürlüğü taşınmazlarına ve izinlerine ait borçlar, KYK kredi borçları ile belediyelerin gelir vergisi tevkifatı ödemeleri, sosyal sigorta prim ödemeleri 3 ay süreyle ertelenecek ve belediyelerce toplu taşıma faaliyetleri 3 ay süreyle desteklenebilecek. Bu süreler 3 ay uzatılabilecek

Su faturalarına erteleme

Konutlara ve faaliyetleri durdurulan işyerlerine ilişkin su faturası borçları belediyeler tarafından 3 ay süreyle ertelenebilecek, bu süre 3 ay uzatılabilecek.

Sendikalar tarafından üye tespiti tarihlerinin ertelenmesi ve toplu iş sözleşmesinin yapılması, grev ve lokavt süreçlerinin üç ay süreyle durdurulması sağlanacak, bu sürede de 3 ay uzatılabilecek.

Tarım satış kooperatifleri birliklerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kaynaklı kredi borçlarının 2020 yılına ait taksit ödemesi 2021 yılına ertelenecek.

Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu kapsamında verilen lisansların geçerlilik süresi bir yıl uzatılacak.

Seyahat Acentaları Birliğine üye seyahat acentalarının ödemesi gereken yıllık aidat 2020 yılında alınmayacak.

TEDAŞ'ın elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları yapılandırılacak.

TOBB, kooperatifler, dernekler ve tarımsal üretici birlikleri gibi çeşitli kuruluşların genel kurul toplantıları ertelenecek.

Ticaret gemilerine düzenlenen denize elverişlilik belgelerinin süreleri ile denetlemeleri 1/8/2020 tarihine kadar uzatılacak.

Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen faaliyetlerin geçici süreyle bölge dışından yürütülmesine izin verilebilecek.

Hazine taşınmazlarına ilişkin ihaleler 31/7/2020 tarihine kadar elektronik ortamda yapılabilecek. Bu süre de 3 ay uzatılabilecek.

Seçime erteleme