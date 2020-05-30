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Koronavirüs salgını: Bazı yerlerde yavaşlama görülürken, dünyada yeni salgın odakları ortaya çıkıyor

30.05.2020 12:32 | Son Güncelleme

Başta Avrupa olmak üzere, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı yerlerde koronavirüs vaka ve can kaybı sayıları düşüş eğilimine girerken, Latin Amerika ve Orta Doğu'daki kimi ülkelerde ise salgının hız kazandığı görülüyor.

Koronavirüs salgını: Bazı yerlerde yavaşlama görülürken, dünyada yeni salgın odakları ortaya çıkıyor

Başta Avrupa olmak üzere, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı yerlerde koronavirüs vaka ve can kaybı sayıları düşüş eğilimine girerken, Latin Amerika ve Orta Doğu'daki kimi ülkelerde ise salgının hız kazandığı görülüyor.

Benzer bir durum ABD'de de söz konusu. New York ve New Jersey gibi salgının hızla yayıldığı eyaletlerde alınan katı önlemler sonucunda zirve noktasının geçilmesiyle artış hızı yavaşlıyor. Bununla birlikte bugüne kadar virüsün yavaş ilerlediği eyaletlerde ise vaka ve can kaybı artışa geçmiş bulunuyor.

Son bir hafta içerisinde dünya genelinde bildirilen yeni vaka sayısında 700 binden fazla arttı. Bazı günlerde günlük vaka artış sayısının 100 bini geçtiği de oldu.

Son dönemde salgının hızlandığı yerler arasında Latin Amerika ön plana çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Salı günü yaptığı açıklamada, kıtayı pandeminin yeni merkezi olarak değerlendirdiğini söyledi.

Latin Amerika'da Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Meksika ve Peru'da son dönemde vaka sayılarında hızlı artışlar görülüyor.

Yalnızca Brezilya bile 438 bini aşkın vaka ile dünyada virüsün en çok görüldüğü ülkeler listesinde ikinci sırada. Peru'daki vaka sayısı 140 binin, Şili'de ise 90 binin üzerinde.

Son dönemde vaka sayısı ve can kaybı artışıyla dikkat çeken bir diğer ülke de Rusya. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, Rusya'da vaka sayısı 387 bini, can kaybı da 4 bin 300'ü geçmiş durumda.

KORONAVIRUS

Körfez ülkelerinde vaka artışları hız kazandı

Bir süredir uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını hafifletmeye başlayan Orta Doğu'daki Körfez ülkelerinde de bir süredir vaka sayıları artıyor.

Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde birkaç hafta önce yavaşlayan vakalar yeniden artış eğilimine girmeye başladı.

Körfez İşbirliği Konseyi'ne üye ülkelerdeki toplam vaka sayısı 200 bini geçti.

Vaka sayısındaki artışta bazı ülkelerdeki test sayısının artırılması ve nüfusun daha büyük bir bölümüne test yapılmaya başlanması önemli rol oynuyor.

Suudi Arabistan'da vaka sayısı 80 binin, Katar da ise 52 binin üzerinde seyrediyor. Katar, geçen hafta içinde yaptığı açıklamada, vaka sayısındaki artışın büyük bölümünün ülke dışından çalışmak için gelenlerden kaynaklandığını bildirdi.

koronavirus

ABD'de virüsün yoğun görüldüğü merkezler değişiyor

Dünyada en fazla koronavirüs vakasının ve can kaybının görüldüğü ülke olan ABD'de bazı eyaletlerde salgının yayılması hız keserken, bazıların da ise artışlar görülüyor.

Salgının ilk dönemlerinde en yoğun görüldüğü yerler olan New York ve New Jersey eyaletlerinde zirve noktasının geçildiği yönünde açıklamalar geliyor.

Bu eyaletlerde vakaların ve can kayıplarının artış hızı yavaşlamış durumda.

Bununla birlikte Wisconsin, bu hafta içerisinde en fazla günlük vaka artış sayısını açıkladı.

Alabama, Arkansas, California ve North California da Perşembe günü hastaneye kaldırılan hasta ve can kaybında bugüne kadarki en yüksek düzeyleri gördü.

Bu eyaletler içinde özellikle Wisconsin yakından izleniyor. Zira Wisconsin Yüksek Mahkemesi'nin evde kalınması talimatının yasalara aykırı olduğunu hükmederek geçersiz kılmasından bu yana iki hafta geçti.

Bu kararın vaka sayılarındaki artışa etkisi olup olmayacağı yakından takip ediliyor.

Koronavirüs

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