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Koronavirüs salgını: Bir kişi, virüse iki kez yakalanabilir mi?

17.03.2020 13:39 | Son Güncelleme

İngiltere'de bilim insanları, koronavirüsle mücadele için hükümetin bilim başdanışmanı tarafından gündeme getirilen 'sürü bağışıklığı' stratejisi kapsamında, bu hastalığa yakalanan kişilerin ikinci kez virüs kapma ihtimali olup olmadığını tartışıyor.

Koronavirüs salgını: Bir kişi, virüse iki kez yakalanabilir mi?

Başdanışman Patrick Vallance, geçen hafta 'sürü bağışıklığının' hükümetin koronavirüsle mücadele stratejisinin bir parçası olduğunu ima etmiş ve nüfusun yüzde 60'ının hastalığa yakalanmasıyla toplumsal bir bağışıklık geliştirilebileceğini söylemişti.

Japonya'da geçen ay, iyileştiği açıklanan bir koronavirüs hastasının testlerinin yeniden pozitif çıktığının açıklanması bilim insanları arasında şaşkınlık yaratmış ve endişeye neden olmuştu.

Patrick Vallance ve Başbakan Boris Johnson'ın sağlık konularındaki başdanışmanı Prof. Chris Whitty'ye dün, Japonya'daki bu vakanın ne anlama geldiği ve bu örnek sonrasında sürü bağışıklığının hâlâ mümkün olup olmadığı soruldu.

Vallace, bazı kişilerin ikinci kez enfeksiyon hastalıklarına yakalanabildiğini ancak bunun nadir görülen bir durum olduğunu söyledi. Vallace, bunun koronavirüste de görülebileceğine dair bir bulgu olmadığını öne sürdü.

Prof. Whitty de uzun dönemli bir bağışıklık söz konusu olmasa bile normalde kısa dönemli bir bağışıklık görüleceğini söyledi.

'YARASALARDA TEKRAR EDEN VAKALAR'

Leeds Üniversitesi öğretim üyesi, viroloji uzmanı Prof. Mark Harris ise yeniden enfeksiyonun çok olası olmadığını ancak bilimsel literatürde hayvanlarda; özellikle de yarasalarda tekrar eden koronavirüs vakaları olduğuna ilişkin veriler olduğunu vurguladı.

Brighton ve Sussex Tıp Fakültesi'nden Prof. Jon Cohen ise şunları söyledi:

"Bu sorunun yanıtını henüz bilmiyoruz. Çünkü elimizde henüz bir antikor testi yok. Fakat genel anlamda, diğer viral enfeksiyonlara dayanarak hastalığa yakalanan bir kişinin bağışıklık geliştireceğini ve yeniden aynı hastalığı geçirmeyeceğini söyleyebiliriz. Her zaman istisnalar olabilir ve bu da makul bir beklentidir."

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