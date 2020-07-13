Koronavirüs salgını döneminde estetik ameliyatlar neden artıyor?

Dünyadaki birçok estetik ameliyat kliniği, koronavirüs döneminde operasyon başvurularının sayısının arttığını bildiriyor. Bu artışın nedeni olarak da, ameliyatların, maske kullanarak veya evde kalarak gizlenme kolaylığı gösteriliyor.

Estetik klinikleri yoğun talep nedeniyle, test ve temizlik gibi sıkı Covid 19 önlemleri altında açık kaldı.

BBC'nin yaptığı araştırmaya göre, ABD, Japonya, Güney Kore ve Avustralya'daki bazı klinikler, dudak dolguları, yüz germe ve burun ameliyatlarında artış olduğunu açıklıyor.

Sokağa çıkma sınırlamarı sırasında Los Angeles'ta dudak dolgusu yaptıran Aaron Hernandez, "Karantinada yaptırdım çünkü, bu şekilde kendi hızımda iyileşebilecektim" dedi.

Hernandez, "Dudak yaptırmak, erkekler arasında sık rastlanan bir durum değil, bazıları bunu garip karşılayabilirdi. Bu nedenle iyileşene dek evimde olabileceğim bu dönemi tercih ettim" diyor.

Teksas'ta bir estetik cerrah olan Rod J Rohrich de daha fazla hasta kabul ettiğini doğruluyor: "Haftanın altı günü ameliyat yapabileceğimiz kadar başvuru vardı. Gerçekten inanılmazdı"