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Koronavirüs salgını: Dünya Sağlık Örgütü üyesi ülkelerden bağımsız soruşturma kararı

19.05.2020 16:55 | Son Güncelleme

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) üyesi ülkeler, koronavirüs salgınının küresel çapta ele alınışı hakkında bağımsız bir soruşturma başlatılmasını kararlaştırdı. Soruşturmada, WHO'nun izlediği politikalar da incelenecek.

Koronavirüs salgını: Dünya Sağlık Örgütü üyesi ülkelerden bağımsız soruşturma kararı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) üyesi ülkeler, koronavirüs salgınının küresel çapta ele alınışı hakkında bağımsız bir soruşturma başlatılmasını kararlaştırdı. Soruşturmada, WHO'nun izlediği politikalar da incelenecek.

Soruşturmayla ilgili karar tasarısı Avrupa Birliği tarafından hazırlandı. 100 kadar ülke de tasarıya destek verdi.

Bu ülkeler arasında İngiltere, Avustralya ve Yeni Zelanda da var.

194 üyeli WHO'nun İsviçre'nin Cenevre kentindeki yıllık toplantısında örgütün en üst düzey karar organı Dünya Sağlık Asamblesi'nde oylanan tasarı oybirliğiyle kabul edildi.

Tasarı, koronavirüs salgını karşı uluslararası çapta alınan önlemlerin "bağımsız, tarafsız ve kapsamlı bir değerlendirmeye" tabi tutulmasını öngörüyor.

AB Sözcüsü Virginie Battu-Henriksson, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yapılacak değerlendirmede birçok önemli sorunun yanıt beklediğini belirterek, "Bu pandemi nasıl yayıldı? Ardındaki epiedmiyoloji nedir? Tüm bunlar bu tür başka bir pandemiden kaçınmamız için kesinlikle hayati önemde" demişti.

Battu-Henriksson, "herhangi bir suçlama yapmanın zamanı değil" diye konuşmuştu.

Trump: WHO, Çin'in kuklası

ABD daha önce WHO'nun koronavirüs salgını sonrası izlediği politikaları eleştirmişti.

WHO'ye yönelik eleştirilerin başında koronavirüs salgını sonrası acil durum ilan etme geç kalması geliyor

Ülkesinin WHO'ya maddi yardımlarını askıya alan ABD Başkanı Donald Trump ise örgüt için 'Çin'in kuklası' dedi.

ABD, Çin'i özellikle salgının boyutlarını gizlemekle suçluyor.

Çin ise suçlamaları reddediyor.

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