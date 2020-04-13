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Koronavirüs salgını: Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Summit, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu

13.04.2020 14:04 | Son Güncelleme

IBM'in geliştirdiği dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Summit, koronavirüsü durdurabilecek 77 kimyasal belirledi. Bunun koronavirüs aşısı için önemli bir adım olabileceği belirtiliyor.

Koronavirüs salgını: Dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Summit, virüsü durdurabilecek 77 kimyasal buldu

IBM'in geliştirdiği dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Summit, koronavirüsü durdurabilecek 77 kimyasal belirledi. Bunun koronavirüs aşısı için önemli bir adım olabileceği belirtiliyor.

ABD'nin Tennessee eyaletindeki Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı'ında, yapay zekayla çalışan bilgisayarla hangi ilaç bileşenlerinin virüsün hücreleri enfekte etmesini durdurabileceğini analiz etmek için binlerce simülasyon yapıldı.

Araştırmanın bulguları bilim dergisi ChemRxiv'de yayımlandı.

ABD Enerji Bakanlığı için sivil amaçlı bilimsel araştırmalar için geliştirilen Summit, 200 petaflop işlem gücüne sahip. Yani saniyede 200 katrilyon hesaplama yapabilen bilgisayar, dünyanın en hızlı dizüstü bilgisayarından bir milyon kat daha güçlü.

Bu bilgisayar daha önce Alzheimer öncesinde hücrelerdeki değişimi belirlemiş, ağrı kesici bağımlılığına yol açan genleri analiz etmiş ve iklim simülasyonlarıyla aşırı hava koşullarını tahmin etmişti.

8.000'den fazla simülasyon

Summit'le yaplan araştırma kapsamında Micholas Smith adlı araştırmacı, Ocak'ta yayımlanan bir çalışmanın sonuçlarını temel alarak bir koronavirüsün hücrelere tutunduğu dikensi çıkıntıların bir modelini geliştirdi.

Bu modelle viral proteindeki atom ve parçacıkların farklı bileşenlere nasıl tepki verdiği simüle edildi. Virüsün konak hücrelere yayılmasını önleyebileceği düşünülen bileşenlerle 8 bin'den fazla simülasyon yapıldı.

Araştırma ekibinin bu ay yayımlanan başka bir çalışmayı temel alarak yeni bir modelle simülasyonları tekrarlayacağı belirtiliyor.

Uzmanlar bundan sonraki aşamada tespit edilen kimyasalların hangisinin daha iyi sonuç verebileceğini görmek için deneysel çalışmalar yapılması gerekeceğini vurguluyor.

CNN'in haberine göre Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı Moleküler Biyofizik Merkezi Başkanı Jeremy Smith, "Elde ettiğimiz sonuçlar, koronavirüsün tedavisini bulduğumuz anlamına gelmiyor. Ama sonuçlar bundan sonra çalışmalara veri sağlayacak" dedi.

Koronavirüs

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