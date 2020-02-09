Koronavirüs salgını için 'aşı 12 aydan önce olmayacak' açıklaması

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüse ilişkin konuştu. Prof. Dr. Ceyhan, 'koronavirüs'ün aynı influenza (grip) gibi havyan kaynaklı olduğunu söyledi. Bu tarz virüslerin çoğunda başlangıcın kanatlı bir hayvandan olduğunu belirten Prof. Dr. Ceyhan, "Grip genellikle su kuşlarıyla başlar, koronavirüsler de daha önce yarasadan tanımlanmıştı. Örneğin, 'SARS' salgını da bir kedi cinsinden kaynaklıydı. Bu virüsü henüz bilmiyoruz. Kanatlı bir hayvandan olduğunu düşünüyoruz. Şu anda ortaya çıkan 'SARS' ve 'MERS'te olduğu gibi ağır solunum yolu enfeksiyonu tablosudur. Onun için de daha öldürücü seyrediyor" dedi. 'MEVSİMSEL GRİPTEN DAHA HIZLI YAYILIYOR' Prof. Dr. Ceyhan, 'koronavirüs'ün yayılma hızına bakıldığı zaman 'SARS' ve 'MERS' salgınlarından daha hızlı yayıldığını kaydederek, "'SARS' salgınında toplam 8 bin vaka olmuştu; 'MERS' salgınında birkaç bin vakayla sınırlı kaldı. Şu anda 'koronavirüs' salgınında 35 bin civarında oldu. Dolayısıyla daha hızlı yayılıyor. Yayılma hızını belirleyen çok sayıda faktör vardır. Aldığınız önemler çok önemlidir. Neden Çin dışındaki ülkelerde yavaş yayılıyor? Çünkü yoğun önlemler alınmış durumdadır. Çin'de vaka sayısı çok arttığı için bu önlemleri orada almak mümkün değil. Çinli bir bilim insanı yayılma hızı için 4,0 oranını verdi; yani her 1 kişi 4 kişiyi enfekte edebiliyor. Mevsimsel gripten daha hızlı yayılan bir hastalıkla karşı karşıyayız" diye konuştu.

'HASTALIĞIN KULUÇKA SÜRESİNİ BİLMİYORUZ' Ceyhan, virüsle ilgili bilinmeyen durumların var olduğuna işaret ederek, "Mesela, 'virüs ne kadar sıklıkla mutasyona uğruyor, yapısını değiştiriyor?' Henüz bunu bilmediğimiz için aşı çalışmaları da ne kadar başarılı olacak, o konuda da bir tahminde bulunmamız çok zor. Şu anda çok sayıda grup, virüse karşı aşı geliştirmek için çalışıyor. Bunun yanında başka özellikleri de bulunmaya çalışılıyor. Mesela, 'Bu hastalığın kuluçka süresi ne kadar?' bunu bilmiyoruz. 'Belirtisiz geçen süre ne kadar?' bunları bilmiyoruz. Bu konular çok önemlidir" dedi. 'İNSAN DENEYLERİ DE 4 FAZDA GERÇEKLEŞECEK' Aşı üzerine çalışmalar yürüten 12 grubun içinde 1'inin ilaç firması, 8'inin biyoteknoloji firması, 3'ünün de akademik kurum olduğunu ifade eden Ceyhan, bir aşının elde edilebilmesi için öncelikle aşının etkin molekülünün bulunması gerektiğini kaydetti. Molekülün bulunmasının aşının bulunduğu anlamına gelmediğini vurgulayan Prof. Dr. Ceyhan, şunları söyledi: "Molekül bulunduktan sonra bunlar önce hayvanlarda sonra insanlarda denenecek. İnsan deneylerinde de 4 fazda gerçekleşecek. Önce küçük gruplarda sonra giderek artan gruplarda denenecek. Ancak geniş bir insan grubunda denenip, etkili ve güvenilir olduğu gösterildikten sonra 'etkin bir aşı bulundu' diyebileceğiz ve insanlara uygulanabilecek. Şu anda çalışan gruplar daha küçük gruplardır. Molekül bulunsa ve etkin olduğu gösterilse bile bunları dünya çapında dağıtabilecek, herkese yetecek aşı üretebilecek kapasiteleri yok. Bunların hepsi 12 aydan önce olmayacak gibi görünüyor" dedi.