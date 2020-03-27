Koronavirüs salgını, İngiltere'deki evsizlerin hayatını daha da zorlaştırıyor
Koronavirüs salgını, İngiltere'deki evsizlerin hayatını daha da zorlaştırıyor
27.03.2020 18:03 |
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Bazı istisnalar hariç sokağa çıkma yasağının ilan edildiği İngiltere'de 28 bin evsiz yardım bekliyor. Sokakların sakinleşmesiyle kendilerine yardım edenlerin sayısı da neredeyse yok denecek kadar azaldı. Koronavirüs'ten korunmak için gidebilecekleri güvenli bir yerleri de yok. Dayanışma örgütleri evsizlere acilen kalacak yer ve gıda desteğini sağlanması gerektiğini söylüyor.