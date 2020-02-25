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Koronavirüs salgını, Kanarya Adaları'nda 1000 turisti otele kapattı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.02.2020 19:11 | Son Güncelleme

İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adaları grubundan Tenerife'de yaklaşık 1000 turistin bulunduğu bir otel, olası bir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şüphesiyle karantinaya alındı.

Koronavirüs salgını, Kanarya Adaları'nda 1000 turisti otele kapattı

İtalya'da Kovid-19 salgınının en çok görüldüğü Lombardiya bölgesinden tatil için Tenerife'ye gelen bir İtalyan doktorda bu virüsün çıkması sonucu, protokol gereği şüpheli herkesin kontrol altına alındığı bildirildi.

Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkilileri, yaklaşık bir haftadır Tenerife'de olduğu belirlenen İtalyan doktorun beraberindeki eşi ve bir aile yakınının da gözetim altına alındığını ve bu kişilere yapılan ilk koronavirüs testlerinden negatif sonuç çıktığını duyurdu.

"ODALARINIZDAN ÇIKMAYIN"

İspanyol polisinin, İtalyan doktorun kaldığı oteldeki giriş ve çıkışları tamamen yasakladığı, otelde bulunan 1000 kadar turistin odalarından çıkmamalarının tavsiye edildiği bilgisi verildi.

Sağlık görevlilerinin, tek tek odalarda kontrol yaptığı, koronavirüs testi sonuçlarına göre oteldeki turistlerin durumunun belli olacağı açıklandı.

İspanyol basınındaki görüntülerde ise oteldeki bazı müşterilerin uyarılara aldırış etmeyerek havuza girdiği ya da tesisin içinde dolaştığı görüldü.

Bu arada, ülkenin doğusundaki Barselona kentinde bir kişide Kovid-19'un tespit edildiği ve bunun Katalonya bölgesinde bir ilk olduğu bildirildi. Söz konusu kişinin Barselona'da ikamet ettiği ve kısa bir zaman önce kuzey İtalya'ya seyahat ettiğinin belirlendiği kaydedildi.

Sağlık Bakanı Salvador Illa, "alarma geçecek bir durum olmadığını" söyleyerek, İspanya'daki sağlık sistemine ve doktorlara güvenilmesi mesajını verdi.

İspanya'da şimdiye kadar 4 vaka ortaya çıkarken, bunlardan Alman ve İngiliz vatandaşı olan ikisi, tedavilerinin ardından testlerinin negatif çıkmasıyla taburcu edilmişti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İspanya Kanarya Adaları Tenerife koronavirüs Kovid-19

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