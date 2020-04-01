Koronavirüs salgını - Koku ya da tat kaybı 'COVID-19 belirtisi olabilir'

King’s College London’dan bir grup araştırmacı, COVID-19’a yakalandığından şüphelenilen 400.000 kişinin bir uygulamaya girdikleri belirtileri inceledi. Tat ve koku alamama da bu belirtiler arasına girdi.

Araştırmanın sonucunda çıkan belirtiler neler?

Hastalığın belirtilerinin takibi için geliştirilen uygulamaya girilen semptomlar şu şekilde:

Yorgunluk

%53

Devam eden öksürük

%29

Nefes darlığı

%28

Koku ya da tat alamama

%18

Ateş

%10,5

Koku ve tat kaybının soğuk algınlığında da görülebileceği için uzmanlar COVID-19’un en büyük belirtilerinin ateş ve öksürük olmaya devam ettiğini kaydediyor.

Bu sebeple uzun süren öksürük ve yüksek ateş şikayeti olan biriyle yaşayanların kendilerini karantinaya almalarını, virüsün kendilerine de bulaşma ihtimaline karşı yayılmasını durdurmak için evde kalmalarını öneriyor.

Peki koku ve tat alamama kritik belirtiler arasında sayılabilir mi?

Uzmanlara göre bu henüz kesin olarak kanıtlanmadı.

Araştırmanın yapıldığı 400.000 kişiden 1.702’si, koronavirüs testi yaptırdıklarını söylüyor. 579 kişinin test sonucu pozitif, 1.123 kişinin test sonucu negatif çıktı.