Koronavirüs salgını nasıl sona erer? Uzmanı açıkladı

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı çalışmaları ve Kovid-19 pandemisinin (salgın) seyri hakkında açıklamalarda bulundu.

İLK KURAL HİJYEN



Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 11 Mart'ta pandemi ilan ettiği koronavirüs kaynaklı Kovid-19'dan korunmada ilk kuralın hijyen olduğunu belirten Ceyhan, herkesin bireysel olarak başta el temizliği olmak üzere sağlık görevlilerince belirtilen kurallara uygun davranmasının önem taşıdığını söyledi.

'KULUÇKA DÖNEMİNDE HASTALIKLAR BULAŞIYOR'



Yeni tip koronavirüsün kuluçka döneminde, hastalarda hiçbir belirti göstermediği süreçte insandan insana bulaşabildiğine dikkati çeken Ceyhan, "Hastalığın kuluçka süresi 2 ila 14 gün arasında değişiyor. Bu virüs, grip, menenjit, zatürre, suçiçeği, kızamık gibi damlacık yoluyla bulaşıyor. SARS ve MERS'te ise hastalık, bulgular başladıktan sonra bulaşabiliyordu ama Kovid-19'da kuluçka döneminde hastalık bulaşıyor. Bu nedenle tedbirli olmak, sosyal izolasyona ve hijyene dikkat etmek hayati öneme sahip." dedi.