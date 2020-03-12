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Koronavirüs salgını nasıl yayıldı? İşte salgının tarihçesi...

DÜNYA HABERLERİ  | 12.03.2020 11:22 | Son Güncelleme

Her şey geçen yıl 31 Aralık'ta Çin'in Hubei eyaletindeki 11 milyon nüfuslu bir liman kenti olan Wuhan'da bazı olağandışı akciğer enfeksiyonu vakalarını Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirmesiyle başladı.

Koronavirüs salgını nasıl yayıldı? İşte salgının tarihçesi...

Enfeksiyonların bir çoğunun Huanan Deniz Ürünleri pazarı ile bağlantısı olduğu düşünülüyordu ki ertesi gün pazar tamamen kapatıldı.

Çinli yetkililer, 2002-2003 yıllarında Çin'de ortaya çıkan ve dünya çapında 770'den fazla insanı öldüren bir hastalık olan şiddetli akut solunum yoluna (SARS) neden olan virüsün tekrarlandığını reddetti. 7 Ocak'ta yetkililer bu virüsün SARS-Cov-2 adlı yeni bir virüs olduğunu söylediler.

İki gün sonra, Huanan Deniz Ürünleri Pazarında mal satın alan 61 yaşındaki bir adam enfeksiyondan öldü. Adam ülkenin ilk bilinen virüs kurbanı oldu.

İlerleyen haftalarda, salgın Çin geneline yayıldı, sınır ötesine sıçradı ve Antarktika haricindeki tüm kıtalara sıçradı.

TARİH TARİH: KORONAVİRÜS

31 ARALIK

Çin'de ilk kez yayılan bir akciğer hastalığıyla ilgili alarma geçildi.

7 OCAK

Fransa, virüsün tespit edildiği Avrupa'daki ilk ülke oldu.

11 OCAK

Çin'de virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

11 OCAK

Dünya Sağlık Örgütü, Çin'deki ilk vakanın Tayland'da olduğunu doğruladı.

30 OCAK

Dünya Sağlık Örgütü hastalığa ilişkin küresel acil durum ilan etti.

2 ŞUBAT

Çin dışnda ilk ölüm Filipinler'de yaşandı.

7 ŞUBAT

Koronavirüs'ün yayılmaya başlamasından aylar önce halkı çektiği videolarla uyaran doktor Li Weinland hayatını kaybetti.

11 ŞUBAT

Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip Koronavirüsün adını Covid-19 olarak belirlediklerini duyurdu.

14 ŞUBAT

Afrika kıtasında görülen ilk vaka Mısır'da ortaya çıktı.

19 ŞUBAT

İran ilk ölümlü vakayı rapor eden Ortadoğu'daki ilk ülke oldu.

21 ŞUBAT

İtalya, ilk ölümlü vakayı rapor eden Avrupa'daki ilk ülke oldu.

23 ŞUBAT

Güney Kore'de alarm seviyesi yükseltildi.

26 ŞUBAT

Brezilya ölümlü vakayı rapor eden Güney Amerika'daki ilk ülke oldu.

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