Koronavirüs salgını nasıl yayıldı? İşte salgının tarihçesi...

Enfeksiyonların bir çoğunun Huanan Deniz Ürünleri pazarı ile bağlantısı olduğu düşünülüyordu ki ertesi gün pazar tamamen kapatıldı.
Çinli yetkililer, 2002-2003 yıllarında Çin'de ortaya çıkan ve dünya çapında 770'den fazla insanı öldüren bir hastalık olan şiddetli akut solunum yoluna (SARS) neden olan virüsün tekrarlandığını reddetti. 7 Ocak'ta yetkililer bu virüsün SARS-Cov-2 adlı yeni bir virüs olduğunu söylediler.
İki gün sonra, Huanan Deniz Ürünleri Pazarında mal satın alan 61 yaşındaki bir adam enfeksiyondan öldü. Adam ülkenin ilk bilinen virüs kurbanı oldu.
İlerleyen haftalarda, salgın Çin geneline yayıldı, sınır ötesine sıçradı ve Antarktika haricindeki tüm kıtalara sıçradı.
Çin'de ilk kez yayılan bir akciğer hastalığıyla ilgili alarma geçildi.
Fransa, virüsün tespit edildiği Avrupa'daki ilk ülke oldu.
Çin'de virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
Dünya Sağlık Örgütü, Çin'deki ilk vakanın Tayland'da olduğunu doğruladı.
Dünya Sağlık Örgütü hastalığa ilişkin küresel acil durum ilan etti.
Çin dışnda ilk ölüm Filipinler'de yaşandı.
Koronavirüs'ün yayılmaya başlamasından aylar önce halkı çektiği videolarla uyaran doktor Li Weinland hayatını kaybetti.
Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip Koronavirüsün adını Covid-19 olarak belirlediklerini duyurdu.
Afrika kıtasında görülen ilk vaka Mısır'da ortaya çıktı.
İran ilk ölümlü vakayı rapor eden Ortadoğu'daki ilk ülke oldu.
İtalya, ilk ölümlü vakayı rapor eden Avrupa'daki ilk ülke oldu.
Güney Kore'de alarm seviyesi yükseltildi.
Brezilya ölümlü vakayı rapor eden Güney Amerika'daki ilk ülke oldu.