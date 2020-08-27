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Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Rus bilim insanı tarih verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 27.08.2020 10:29 | Son Güncelleme

Moskova Devlet Üniversitesi’nden Prof. Paltsev, insanların gelecek yılın ortalarında normal hayata geri dönebileceğini belirtti.

Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Rus bilim insanı tarih verdi

Facebook’taki StopKoronavirüs hesabından yapılan paylaşıma göre, Rusya Bilimler Akademisi üyesi, Moskova Devlet Üniveristesi İmmünoloji ve Moleküler Biyotıp Merkezi Direktörü Mihail Paltsev, “Hastalığın yaz aylarında azaldığı ve sonbahar aylarında artacağı gerçeğine dayanarak evet, 3 sezon: ilkbahar, sonbahar, ilkbaharda görülecek. Gelecek yılın yaz ayında normal hayata döneceğiz” ifadesini kullandı.

Geçmişte tüm salgınların 3 dalga şeklinde geçtiğini hatırlatan profesör, “İlki oldukça güçlü, ikincisi ondan da güçlü. Üçüncü aksine zayıf, çünkü artık vücut enfeksiyonla mücadele etmeyi öğrenmiştir” diyerek İspanyol gribini örnek gösterdi.

Sürü bağışıklığının, nüfusun yaklaşık yüzde 60’ı hastalandığında oluşmaya başlayacağını hatırlatan Paltsev, bu oranın yüzde 95’e vardığından virüsün öleceğini belirterek bunun bir teori olduğunu, ama pratisyen hekimlerin de bu görüşe katıldığını kaydetti.

Rus uzman, virüsün yeni olduğuna dikkat çekerek bu yüzden incelenmesi ve gözlemlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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