HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs salgını nedeniyle '500 milyon kişi yoksullaşabilir'

Koronavirüs salgını nedeniyle '500 milyon kişi yoksullaşabilir'

09.04.2020 20:36 | Son Güncelleme

İngiltere merkezli yardım kuruluşu Oxfam, koronavirüs salgını sona erdiğinde yaşanacak ekonomik krizle dünya genelinde 500 milyon kişinin yoksullaşacağını söyledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle '500 milyon kişi yoksullaşabilir'

İngiltere merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, koronavirüs kaynaklı ekonomik çöküntünün 500 milyon kişiyi yoksullaştırabileceği uyarısında bulundu.

Avustralya Ulusal Üniversitesi ile Kings College London üniversitesinin araştırmasına atıf yapan kuruluş, küresel yoksulluğun 30 yıl sonra ilk kez artışa geçeceğini söyledi.

Oxfam raporunda "Ekonomik kriz muhtemelen sağlık krizinden çok daha ciddi olacak" dedi.

Araştırmaya göre dünya genelinde 400 ila 600 milyon arasındaki kişinin yoksullaşacağı tahmin ediliyor.

King's College London'dan Profesör Andy Sumner, "Bulgularımız, gelişmekte olan ülkelerde toplumsal güvenlik ağlarının en kısa sürede genişletilmesi gerektiğinin önemine dikkat çekiyor. Covid ile birlikte dikkatler daha çok gelişmekte olan ülkelere döndürülmeli ve uluslararası toplumun yardım için neler yapabileceğine bakılmalı" dedi.

Araştırmalara göre pandemi sona erdiği zaman, 7.8 milyarlık dünya nüfusunun yarısından yakını yoksulluk içinde yaşıyor olabilir. Yeni yoksullaşacak kesimin %40'ının Yakın Asya, Pasifik bölgelerinden olacağı, üçte birinin de Sahraaltı Afrika ve Güney Asya'da olacağı öngörülüyor.

Oxfam İngiltere'nin yöneticisi Danny Sriskandarajah, "Hali hazırda zorluk çeken yoksul ülkelerdeki milyarlarca işçi için hastalık ödeneği veya devlet desteği gibi toplumsal güvenlik ağı yok" dedi.

Koronavirüs

Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar Beşiktaş Sahili'nde 'pes' dedirten görüntü! Yasağa rağmen yapıyorlar
Can kaybı dünya genelinde 90 bini aştıCan kaybı dünya genelinde 90 bini aştı
Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 908'e yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 908'e yükseldi

Açıklanan can kaybı rakamları doğru değil mi? TBMM'de 'koronavirüs verisi' tartışması

Açıklanan can kaybı rakamları doğru değil mi? TBMM'de 'koronavirüs verisi' tartışması

Kilo aldı diye linç edilmişti! Son hali olay

Kilo aldı diye linç edilmişti! Son hali olay

Ölüm haberini veremiyorlar! İlk yorum

Ölüm haberini veremiyorlar! İlk yorum

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni karar

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni karar

Doktor Ahmet Şentürk'ten dikkat çeken koronavirüs açıklaması

Doktor Ahmet Şentürk'ten dikkat çeken koronavirüs açıklaması

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

'Acil Durum İlan Edildi' yazısı ili ayağa kaldırdı! Açıklama geldi

'Acil Durum İlan Edildi' yazısı ili ayağa kaldırdı! Açıklama geldi

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten önemli açıklamalar

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten önemli açıklamalar

Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!

Koronavirüslü 56 yaşındaki adam, ölmeden önce bir gence tükürdü!

Diğer Haberler
Koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Johnson yoğun bakımdan çıktı

İngiltere Başbakanı Johnson yoğun bakımdan çıktı

Sudan’da yüzlerce kişi sokağa döküldü: Bize ekmek sağla

Yüzlerce kişi sokağa döküldü: Bize ekmek sağla

Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 12 bin 210'a yükseldi

Fransa'da can kaybı 12 bin 210'a yükseldi

Uganda Cumhurbaşkanı vatandaşlarını uyarmak için evinde spor yaptı

Uganda Cumhurbaşkanı vatandaşlarını uyarmak için evinde spor yaptı

İtalya'da koronavirüsten can kaybı 18 bin 279'a yükseldi

İtalya'da can kaybı 18 bin 279'a yükseldi

Son dakika: Koronavirüs kabusu! Can kaybı dünya genelinde 90 bini aştı

Can kaybı dünya genelinde 90 bini aştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.