Koronavirüs salgını nedeniyle 'İngiltere'de alkol bağımlılığı arttı'

"Uyuşturucuya bağlı ölümler ve alkole bağlı hastane başvuruları Covid-19'dan önce zaten tüm zamanların en yüksek seviyesindeydi. Korkarım ki hükümet hızlı hareket etmezse bu sayıların katlanarak artacağını göreceğiz.

"Salgın insanlar için zor olmaya devam ediyor"

Uyuşturucu, alkol ve akıl sağlığı yardım kuruluşundan We Are With You'dan Laura Bunt ise alkole yönelimin artışıyla ilgili, "Sosyal izolasyon ve sosyalleşme eksikliği, bazı insanların bu durumun üstesinden gelme yöntemi olarak alkole yönelmesini sağladı. Bu nedenle salgın birçok insan için gerçekten zor olmaya devam ediyor" diye konuştu.

Pandemiden önce de İngiltere'nin Avrupa'da alkolizmin en yüksek olduğu ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Bunt, hükümetin acilen harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı Sözcüsü ise bu konuda yaptığı açıklamada, bağımlılık gibi halk sağlığı hizmetlerine ayrılan miktarı artırdıklarını ve 3.2 milyar stelinden daha fazla para ayırdıklarını söyledi.

Sözcü, Ulusak Sağlık Hizmetleri Uzun Vadeli Planın bir parçası olarak hastanelerde alkol bakım ekipleri kurulduğunu söyledi.