Koronavirüs salgını nedeniyle 'İngiltere'de alkol bağımlılığı arttı'

Ülkede uyuşturucu tedavisi izleme sistemi istatistiklerine göre geçtiğimiz yıl Nisan ayında 2 bin 947 olan uyuşturucu bağımlılığı tedavisi gören insan sayısı yüzde 20 artışla bu yıl nisan ayında 3 bin 459 oldu.

Sonuçlar, yüksek riskte alkol tüketiminin bu denli artmasının daha fazla insanın uyuşturucu bağımlılığı ile ilgili tedavi aradığı bir döneme denk geldiğini söylüyor.

Üniversite araştırması, bağımlılıkla mücadele hizmetlerine yapılan mali kesintilerin bazı hastaların hayatlarını kurtaracak hizmetlere erişememeleri ihtimaline işaret ediyor.

Araştırma sonucu, bu Haziran ayında 8,4 milyondan fazla insanın yüksek risk grubunda içki içtiğini tespti etti. Bu sayı Şubat ayında 4,8 milyon idi.

Üniversitenin yaptığı bir araştırmaya göre, koronavirüs pandemisinin başlamasıyla birlikte ülkede çok fazla sayıda yetişkin alkol tüketimini artırdı.

Altı kadeh şarabı geçmeyin uyarısı

Yönergeler, insanlara haftada 14 birimden fazla içki (altı büyük kadeh şarap veya altı litre biraya eşdeğer) içmemelerini ve tüketimlerini de üç gün veya daha uzun bir süreye yaymasını tavsiye ediyor.

Çok fazla içki içmek karaciğere zarar verebiliyor. Aynı zamanda kalp hastalığı ve felç gibi diğer sağlık sorunlarının riskini de artırıyor.

Alkol tüketim yüksek olan kişilerin Covid-19'a yakalanmaları durumunda ciddi komplikasyonlar geliştirme olasılığı da daha yüksek.

"Hükümet hızlı adım atmazsa sayılar katlanacak"

Üniversite, hükümete bağımlılıklarla ilgili kamu harcamalarını artırmasını tavsiye etti.

Üniversitenin Bağımlılıklar Fakültesi Başkanı Prof. Julia Sinclair, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları öyledi:

"Covid-19, bağımlılıkla yaşayan ve artan sayıda savunmasız insanın tedavisi için ne kadar yetersiz bağımlılık servislerinin olduğunu gösterdi.

"Şu anda ülkede sadece beş devlet hastanesinde yatan hasta birimi var. Aynı zamanda akıl sağlığı sorunları yaşayan alkole bağımlı kişileri kabul etmek için benim bölgemde hiçbir kaynak yok.