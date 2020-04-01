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Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.04.2020 08:22 | Son Güncelleme

Koronavirüs mücadelesinde en ön safta yer alan doktorlar, her gün binlerce insanla beraber kendilerini de virüse karşı korumaya çalışıyorlar. Sosyal medyada çok paylaşılan, eve geldiği zaman oğluna sarılamayıp ağlayan doktorun görüntüleri, sağlık çalışanlarının ne kadar ağır psikolojik baskı altında olduklarını gözler önüne seriyor. Suudi Arabistanlı Dr. Nasser Ali Al Shahrani, o anlar hakkında konuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs pandemisi (Covid-19), kontrol altına alınamadıkça, ön cephede savaşan sağlık çalışanları her geçen gün daha ağır koşullar altında görevlerini yerlerine getirmeye çalışıyor. Hayal bile edilemeyecek fiziksel ve zihinsel baskı altında olan sağlık çalışanlarının psikolojik durumlarını gözler önüne seren bir video, sosyal medyada hızla yayılıyor.

Ölümcül koronavirüs hastalığının geçme korkusuyla kendisine doğru koşan oğlunu geri çeviren doktorun gözyaşlarına boğulduğu anlar, izleyenleri de aynı şekilde gözyaşlarına boğuyor. Suudi Arabistanlı Dr Nasser Ali Al Shahrani, o videoda çalıştığı hastane olan Riyad'daki Kral Salman Hastanesi'ndeki vardiyasını bitirip eve dönmüştü. Dr. Al Shahrani, henüz üzerinde önlüğü ve eldivenlerini çöpe atarken oğlunun ona sarılmak üzere koşarak geldiğini fark ediyor ve 'hayır, hayır' diyerek onu geri çeviriyor. Sonrasında ise gözyaşlarına boğuluyor.

Dr. Al Shahrani Suudi gazetesi Okaz'a verdiği demeçte şunları söyledi;

Bu videoyu paylaşmamın amacı vatandaşları ve tüm insanları koronavirüsün tehlikeleri hakkında bilgilendirmek. Aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın düzenlemelerine ve talimatlarına uymaktı.

Dr.Al Shahrani, kendisinin ve diğer sağlık profesyonellerinin ölümcül hastalığı ailelerine geçmelerini önlemek için nasıl yeni rutinler yaratmak zorunda olduklarını açıkladı. Doktor "Tüm meslektaşlar, ellerini yıkayıp gerekli önlemleri alana kadar çocuklarına ve ailelerine yaklaşmaktan kaçınmalıdır."


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