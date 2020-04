Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs pandemisi (Covid-19), kontrol altına alınamadıkça, ön cephede savaşan sağlık çalışanları her geçen gün daha ağır koşullar altında görevlerini yerlerine getirmeye çalışıyor. Hayal bile edilemeyecek fiziksel ve zihinsel baskı altında olan sağlık çalışanlarının psikolojik durumlarını gözler önüne seren bir video, sosyal medyada hızla yayılıyor.

Ölümcül koronavirüs hastalığının geçme korkusuyla kendisine doğru koşan oğlunu geri çeviren doktorun gözyaşlarına boğulduğu anlar, izleyenleri de aynı şekilde gözyaşlarına boğuyor. Suudi Arabistanlı Dr Nasser Ali Al Shahrani, o videoda çalıştığı hastane olan Riyad'daki Kral Salman Hastanesi'ndeki vardiyasını bitirip eve dönmüştü. Dr. Al Shahrani, henüz üzerinde önlüğü ve eldivenlerini çöpe atarken oğlunun ona sarılmak üzere koşarak geldiğini fark ediyor ve 'hayır, hayır' diyerek onu geri çeviriyor. Sonrasında ise gözyaşlarına boğuluyor.

Dr. Al Shahrani Suudi gazetesi Okaz'a verdiği demeçte şunları söyledi;

A Saudi doctor returns home from the hospital, tells his son to keep his distance, then breaks down from the strain. pic.twitter.com/0ER9rYktdT