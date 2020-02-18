HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronavirüs salgını özel uçaklara talebi artırdı

Koronavirüs salgını özel uçaklara talebi artırdı

18.02.2020 15:47 | Son Güncelleme

Çin'de Covid-19 adı verilen koronavirüs salgını, özel uçaklara talebi artırdı. Havayolu şirketleri Çin uçuşlarını azaltırken Çin'de ve başka ülkelerde birçok yolcu mahsur kaldı.

Koronavirüs salgını özel uçaklara talebi artırdı

Çin'de Covid-19 adı verilen koronavirüs salgını, özel uçaklara talebi artırdı. Havayolu şirketleri Çin uçuşlarını azaltırken Çin'de ve başka ülkelerde birçok yolcu mahsur kaldı.

Varlıklı kişiler ve şirketler, yüksek maliyetine rağmen özel uçaklara yöneldi. Ancak özel uçak şirketleri seyahat sınırlamaları ve talebi karşılayacak kadar personellerinin olmaması nedeniyle birçok müşteriyi geri çeviriyor.

Avustralya merkezli Paramount Business Jets şirketinden Darin Voyles, salgın sonrası talepte önemli oranda artış olduğunu; fakat hem personel hem de uçak sayılarının yetersiz olduğunu söyledi.

Voyles, "Birçoğu, Çin anakarasına kendi uçaklarını ve personelini göndermek istemiyor. Personelin virüse maruz kalma riskinin dışında operasyonel ve ticari kaygılar da var. Çünkü Çin'den dönenler derhal karantinaya alınacakları için iki hafta çalışamayacaklar" dedi.

Singapur merkezli MyJet Asia, son bir ay içinde talebin yüzde 80-90 oranında arttığını açıkladı.

Şirket CEO'su Logan Ravishkansar, "Birçok kişi Çin'in yeni yılı için başka ülkelere gitti ama şimdi Çin'e dönemiyorlar. Birçok müşterimiz kendilerini Pekin, Şanghay ve Hong Kong'a götürmemizi istiyor. Ama uçuş yapabileceğimiz yerler sınırlı. Havayolu şirketleri bize uçaklarını kiralamıyor" diye konuştu.

Birçok yolcu da Çin'den ayrılmaya çalışıyor. Küresel charter uçuş şirketi PrivateFly'ın CEO'su Adam Twidell, "Bir Güney Amerika hükümeti, Vuhan'dan yüzlerce kişinin tahliye edilmesi için bize başvurdu" dedi.

Özel uçakların kirası ne kadar?

Twidell, özel şahıslar ve gruplardan da çok talep geldiğini söyledi.

Paramount Business Jets'e göre 2-4 kişilik küçük uçakların bir saatlik kirası 2.400 dolara kadar çıkabiliyor. 8-10 yolcu kapasiteli bir uçağın saatlik kirası ise 6.000 dolar.

Küresel özel uçak şirketi VistaJet, Çin'e uçak kiralamayı durdurmalarına karşın son bir ayda taleplerin iki haneli rakamlar düzeyinde arttığını belirtti.

Şirketin ticari operasyonlarından sorumlu yetkilisi Ian Moore, "Bu artışın önemli bir kısmı Çin Yeni Yılı ile bağlantılı. Ama biz bu artışı büyük oranda insanların salgın sonrası hassas dönemde, ticari uçaklar yerine özel uçakları tercih etmeye başlamasına bağlıyoruz" dedi.

MyJet Asia'dan Logan Ravishkansar da, "2003'teki SARS salgını sırasında da talep çok artmıştı. Ama o zaman birçok ülkeye sefer yapmak daha kolaydı. Şimdi hükümetler daha sıkı davranıyor" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdiVatandaşlar buldu! Ekipleri alarma geçirdi
Karantinadaki gemiden yine kötü haber! Karantinadaki gemiden yine kötü haber!
Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...Anlamlı, düşündüren ayrılık sözleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyoğlu'nda Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu'na hırsız şoku

Beyoğlu'nda Prof. Dr. Zeki Fındıkoğlu'na hırsız şoku

Çantalar dolusu para havalarda uçuştu

Çantalar dolusu para havalarda uçuştu

Okul sahibi iflasını açıkladı, öğrenci ve veliler mağdur oldu

Okul sahibi iflasını açıkladı, öğrenci ve veliler mağdur oldu

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

Esad'dan İdlib ve Halep açıklaması

İki penaltı kaçırdı, hocasını çıldırttı

İki penaltı kaçırdı, hocasını çıldırttı

Koronavirüsünde korkulan oldu! Kilit isim hayatını kaybetti

Koronavirüsünde korkulan oldu! Kilit isim hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

Üstün görüntü kalitesine sahip televizyonlarda 829 TL’den başlayan fiyatlar!

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Rusya'dan ilk açıklama

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Jackie Chan'den 'korona' adımı! Büyük ödül vaadi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Portekiz'den Venezuela'ya 'uçuş' tepkisi: Haksız ve düşmanca

Portekiz'den Venezuela'ya 'uçuş' tepkisi: Haksız ve düşmanca

Türk ve Rus heyetlerin İdlib görüşmeleri sona erdi

Moskova'daki kritik Türk-Rus görüşmeleri sona erdi

Japonya’daki karantina gemisinde 88 kişide daha virüse rastlandı

Karantinadaki gemiden yine kötü haber!

63 yıldır kayıptı! Okul bekçisi tarafından bulundu

63 yıldır kayıptı! Okul bekçisi tarafından bulundu

Koronavirüs anne ile oğlunu ayırdı

Yürek burkan görüntü! Gözyaşlarına boğuldular

'Ailem bana kızar' dedi, genç kızın evine girip... Korkunç olay!

'Ailem bana kızar' dedi, genç kızın evine girip... Korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.