Çin'de Covid-19 adı verilen koronavirüs salgını, özel uçaklara talebi artırdı. Havayolu şirketleri Çin uçuşlarını azaltırken Çin'de ve başka ülkelerde birçok yolcu mahsur kaldı.

Varlıklı kişiler ve şirketler, yüksek maliyetine rağmen özel uçaklara yöneldi. Ancak özel uçak şirketleri seyahat sınırlamaları ve talebi karşılayacak kadar personellerinin olmaması nedeniyle birçok müşteriyi geri çeviriyor.

Avustralya merkezli Paramount Business Jets şirketinden Darin Voyles, salgın sonrası talepte önemli oranda artış olduğunu; fakat hem personel hem de uçak sayılarının yetersiz olduğunu söyledi.

Voyles, "Birçoğu, Çin anakarasına kendi uçaklarını ve personelini göndermek istemiyor. Personelin virüse maruz kalma riskinin dışında operasyonel ve ticari kaygılar da var. Çünkü Çin'den dönenler derhal karantinaya alınacakları için iki hafta çalışamayacaklar" dedi.

Singapur merkezli MyJet Asia, son bir ay içinde talebin yüzde 80-90 oranında arttığını açıkladı.

Şirket CEO'su Logan Ravishkansar, "Birçok kişi Çin'in yeni yılı için başka ülkelere gitti ama şimdi Çin'e dönemiyorlar. Birçok müşterimiz kendilerini Pekin, Şanghay ve Hong Kong'a götürmemizi istiyor. Ama uçuş yapabileceğimiz yerler sınırlı. Havayolu şirketleri bize uçaklarını kiralamıyor" diye konuştu.