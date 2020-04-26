Koronavirüs salgını sebebiyle sağlık sistemi çökme noktasına gelen Ekvador'da ailesine öldüğü haber verilen hastanın yaşadığı ortaya çıktı

Ekvador'daki Covid-19 hastası Alba Maruri'nin öldüğünü söyleyen hastane görevlileri, ailesine "küllerini" gönderdi. Ardından, küllerin karıştığı ve Maruri'nin yaşadığı ortaya çıktı.

Mart ayında Alba Maruri'nin ailesine, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Ardndan eve Maruri'ye ait olduğu belirtilen küller gönderildi.

Ancak o sırada aslında komada olan Maruri, perşembe günü komadan çıktı. Kendisiyle ilgilenen doktorlardan kız kardeşini aramalarını istedi.

Maruri'nin telefonuyla büyük bir şaşkınlık yaşayan ve sevinçten çılgına dönen aile, kendilerine gönderilen küllerin kime ait olduğunu merak ediyor.

Hastane, Maruri'nin fotoğrafını da eklediği bir sosyal medya paylaşımıyla karışıklık için özür diledi.

https://twitter.com/lahistoriaec/status/1253837617277386754

Maruri, Ekvador'da Covid-19 salgınının ülkedeki merkezi olan Guayaquil'de yaşıyor.

Ülkede salgın, sağlık sisteminin neredeyse çökmesine yol açtı. 22 binden fazla vakanın tespit edildiği ülkede 600'den fazla ölüm bildirildi. Ancak hastaneye götürülemeyen birçok kişinin de evlerinde hayatını kaybettiği ve cenazelerin de alınamadığı belirtiliyor.