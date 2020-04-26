HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Koronavirüs salgını sebebiyle sağlık sistemi çökme noktasına gelen Ekvador'da ailesine öldüğü haber verilen hastanın yaşadığı ortaya çıktı

Koronavirüs salgını sebebiyle sağlık sistemi çökme noktasına gelen Ekvador'da ailesine öldüğü haber verilen hastanın yaşadığı ortaya çıktı

26.04.2020 01:11 | Son Güncelleme

Ekvador'daki Covid-19 hastası Alba Maruri'nin öldüğünü söyleyen hastane görevlileri, ailesine "küllerini" gönderdi. Ardından, küllerin karıştığı ve Maruri'nin yaşadığı ortaya çıktı.

Ekvador'daki Covid-19 hastası Alba Maruri'nin öldüğünü söyleyen hastane görevlileri, ailesine "küllerini" gönderdi. Ardından, küllerin karıştığı ve Maruri'nin yaşadığı ortaya çıktı.

Mart ayında Alba Maruri'nin ailesine, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Ardndan eve Maruri'ye ait olduğu belirtilen küller gönderildi.

Ancak o sırada aslında komada olan Maruri, perşembe günü komadan çıktı. Kendisiyle ilgilenen doktorlardan kız kardeşini aramalarını istedi.

Maruri'nin telefonuyla büyük bir şaşkınlık yaşayan ve sevinçten çılgına dönen aile, kendilerine gönderilen küllerin kime ait olduğunu merak ediyor.

Hastane, Maruri'nin fotoğrafını da eklediği bir sosyal medya paylaşımıyla karışıklık için özür diledi.

https://twitter.com/lahistoriaec/status/1253837617277386754

Maruri, Ekvador'da Covid-19 salgınının ülkedeki merkezi olan Guayaquil'de yaşıyor.

Ülkede salgın, sağlık sisteminin neredeyse çökmesine yol açtı. 22 binden fazla vakanın tespit edildiği ülkede 600'den fazla ölüm bildirildi. Ancak hastaneye götürülemeyen birçok kişinin de evlerinde hayatını kaybettiği ve cenazelerin de alınamadığı belirtiliyor.

Yerel gazete El Comercio'ya göre, Maruri mart ayında solunum zorluğu ve yüksek ateşle hastaneye kaldırıldı. 27 Mart'ta ailesine, öldüğü bildirildi. Morgda cenazeyi görmeye giden aileye, virüsün bulaşmasını engellemek için, cenaze uzaktan gösterildi.

Cenazeyi gören Maruri'nin yeğeni Jaime Morla, yetkililere, "Tam göremese de cenazenin teyzesine ait olduğunu düşündüğünü" söyledi.

Ardından Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Morla, "Yüzüne bakmaktan çok korkmuştum. Bir buçuk metre mesafedeydim. Aynı saç şekli, aynı ten rengine sahip bir kadındı gördüğüm."

Cenaze bunun üzerine yakıldı ve külleri aileye gönderildi.

Ancak perşembe günü bilinci açılan Maruri, ismini söylediğinde doktorlar büyük şaşkınlık yaşadı. Ardından kız kardeşinin telefon numarasını doktorlara verdi ve aradıklarında aynı şaşkınlığı kız kardeşine yaşatmış oldu.

Hastaneden bir ekip aileyi evlerinde ziyaret ederek bizzat da özür diledi. Aileye, "Salgın sebebiyle hastanenin tam bir kaos içinde olduğunu ve çok büyük ölüm ve vaka sayılarıyla başa çıkmaya çalıştığını" söylediler.

Kız kardeşi Aura, "Bu mucizeydi. Yaklaşık bir aydır öldüğünü sanıyorduk. Düşünün! Üstelik başka birinin külleri bende" diyor.

Aile, karmaşanın giderilmesini ve cenazenin yakılması için ödedikleri ücretin iade edilmesini talep ediyor.

Maruri, öldüğünü sandıkları için ailesinin yatağını da attığını ve yeni yatak almak zorunda kaldığını da ekliyor.

Koronavirüs

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüse karşı yeni tedbirlerSağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüse karşı yeni tedbirler
Norveç'ten, dünya devine tarihi ayar: 'ABD gibi sağlık sistemi kötü ülkelerde...' Norveç'ten, dünya devine tarihi ayar: 'ABD gibi sağlık sistemi kötü ülkelerde...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP’li Özel: Soma kırmızı alarm veriyor

CHP’li Özel: Soma kırmızı alarm veriyor

Galatasaray'dan flaş Arda Turan kararı!

Galatasaray'dan flaş Arda Turan kararı!

İtalyan bilim insanlarından kritik koronavirüs raporu

İtalyan bilim insanlarından kritik koronavirüs raporu

Bakan Koca son durumu açıkladı: Can kaybı 2 bin 706'ya yükseldi

Bakan Koca son durumu açıkladı: Can kaybı 2 bin 706'ya yükseldi

Yıllar sonra gelen itiraf! Demet Akalın....

Yıllar sonra gelen itiraf! Demet Akalın....

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

Çin’den vahşet pazarları için yeni adım!

'Bu mitomani hastalığıdır, araştırsın'

'Bu mitomani hastalığıdır, araştırsın'

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Bilim insanları salgının esas nedenini açıkladı!

Bilim insanları salgının esas nedenini açıkladı!

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

İkinci bilim kurulu üyeleri belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Rakamlar ümit verici

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Rakamlar ümit verici

Bilim adamları açıkladı! İşte orucun bilimsel olarak vücuda faydaları...

İşte orucun bilimsel olarak vücuda faydaları...

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüse karşı yeni tedbirler

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüse karşı yeni tedbirler

Obezite cerrahisi geçiren kişiler Ramazan ayında nasıl beslenmeli?

Uzmanı yanıtladı! Ramazanda nasıl beslenmeli?

TÜBİTAK Başkanı Mandal koronavirüs ilacı ve aşısı için tarih verdi

TÜBİTAK Başkanı koronavirüs ilacı ve aşısı için tarih verdi

Eklem ağrılarına ne iyi gelir? Pek çok kişi bilmiyor

Pek çok kişi şikayet ediyor ama... Bakın nasıl çözülüyormuş?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.