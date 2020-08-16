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Koronavirüs salgını şişme bebek satışında patlamaya neden oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 16.08.2020 11:34 | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisi, tuvalet kağıdı, maske veya dezenfektan gibi ürünlere ilgiyi artırmakla kalmadı, şişme bebek satışlarında da büyük bir artışa neden oldu.

Koronavirüs salgını şişme bebek satışında patlamaya neden oldu

Hükümetlerin uyguladığı sıkı tecrit önlemleri evlere kapanan tüketicilerin silikon bazlı cinsel partnerlere ilgisini artırdı. Üstelik görünüşe göre endüstrideki yoğun ilginin kaynağı yalnızca bekarlar değil.

Vice News’e konuşan Avustralyalı şişme bebek üreticileri, tecrit önlemleri başladığından beri satışların arttığını ifade etti. Buna göre bazı firmalar, koronavirüs öncesine göre 2 kat fazla haftalık satış bildiriyor.

İnternet üzerinden yetişkin ürünleri satan bir mağaza, haber portalına gönderdiği bir e-mail’de “Kovid-19’dan bu yana şişme bebek satışlarında önemli bir artış olduğunu fark ettik” diye yazdı:

Mart ayından beri bebek satışlarımızı ikiye katladık ve şimdi haftada 4 ila 5, ayda 20 ila 25 satış yapıyoruz.

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Avustralya merkezli bir yerel satıcı ise şişme bebek endüstrisindeki şaşırtıcı bir eğilimden bahsetti. Mağazanın Andrew isimli satış görevlisi, giderek artan sayıda çiftin, kendileri ve birbirleri için şişme bebek satın aldığını söyledi.

Öte yandan şişme bebek endüstrisinin pandemiden zarar göremediği de söylenemez. Avustralya merkezli bir diğer üretici, pandemi nedeniyle kargoların, uçuşların ve teslimatların aksadığını ifade etti.

Kirk isimli bir satış yetkilisi özellikle uluslararası gönderimlerin büyük ölçüde etkilendiğini aktardı.

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