Koronavirüs salgını sonrası başına gelmeyen kalmadı

2 ay önce memleketi Sakarya’dan kentteki kafelerde çalışmak için Niğde’ye gelen Abdullah Çankaya, koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler sonrası işsiz kaldı. Bunun üzerine Çankaya, valilikten Düzce'ye kadar gidebilmek için izin aldı. Ancak otobüs seferlerinin olmaması nedeniyle gidemedi. Büyük şehirlere giriş- çıkışların yasaklanması nedeniyle memleketine gidemeyen Çankaya, kaldığı apartın parasını ödeyemediği için aparttan da ayrılmak zorunda kaldı. Çankaya, sokağa kurduğu çadırda yasağın bitmesini beklediğini söyledi.

'KİMSE 'NEREYE GİDİYORSUN' DEMEDİ'

Çankaya, salgının ilk dönemlerinde izin alamadığını belirterek, "Ardından valilikten Düzce’ye kadar izin belgesi verdiler. Niğde’den otobüs kalkmadığı için Düzce’ye gidemedim. Ancak otostop ile gidebileceğimi düşündüm. Sabah 9.30’da çıktım otobana, akşam saat 21.00'a kadar otobandaydım. Hiç kimse durup, 'nereye gidiyorsun, bu valizle ne işin var burada' demedi. Sonra çıktım, yeniden merkeze geldim. Bir pazarcının evinde kaldım bir süre, ardından bir öğretmen 3-4 gün misafir etti. Sonra başımın çaresine baktım. Arkadaşıma söyledim, çadır gönderdi bana. Dışarıda, çadırda kalıyorum. Akşamları çadırımı Niğde Kalesi'nde kuruyorum" dedi.