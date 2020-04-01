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Koronavirüs salgını - Sosyal medya siteleri yalan haber yayan ülke liderlerinin paylaşımlarını siliyor

01.04.2020 10:59 | Son Güncelleme

Facebook ve Twitter, koronavirüsle ilgili Brezilya ve Venezuela başta olmak üzere yanlış bilgi yayan dünya liderlerinin paylaşımlarını sildi.

Koronavirüs salgını - Sosyal medya siteleri yalan haber yayan ülke liderlerinin paylaşımlarını siliyor

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, “sıtma ilacının koronavirüs tedavisine kesinlikle iyi geldiğini” iddia eden bir videoyu Facebook’ta paylaştı. Facebook, bir süre sonra videoyu kaldırdı.

Videoda Bolsonaro, Taguatinga sokaklarında dolaşarak Brezilyalılarla konuşuyor.

Bolsonaro’nun uzun süredir virüsü ciddiye almadığı görülüyor.

Brezilyalılara da uzmanların sosyal mefaseyi koruma uyarılarına kulak asmamalarını öneriyor.

Sosyal medyada yanlış bilgiler hızla yayılabiliyor

Bir süre sonra Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Twitter’daki bir paylaşımı kaldırıldı.

Bu paylaşımda, virüsü kapanların evde nasıl tedavi edileceğinin bilindiği iddia ediliyor ve bu yöntem anlatılıyordu.

İki sosyal medya platformu da dünya liderlerinin paylaşımlarına, yanlış olduğu açıkça kanıtlanmış olsa bile, normalde müdahale etmiyor.

Ancak şu an milyonlarca insanın kullandığı popüler sosyal medya platformları, pandemiyle ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek için savaş başlatmış durumda.

Twitter, yanlış tıbbi bilgilerle mücadele rehberini güncelledi, uluslararası kamu sağlığına aykırı paylaşımlara karşı harekete geçeceğini duyurdu.

Facebook da insanlara fiziksel zarar verebileceğini düşündüğü paylaşımları ve yanlış bilgilendirmeleri, kimden gelirse gelsin silmeye başladı.

Koronavirüs

Facebook, Bolsonaro’nun videosunu Instagram’dan da kaldırdı. BBC’ye yaptığı açıklamada da, paylaşımın “topluma zarar vermeyen içerik standartlarına aykırı olduğunu” belirtti.

Buzzfeed ve The Verge de, sıtma ilacının Covid-19’u iyileştirdiği iddiası sebebiyle Bolsonaro’nun paylaşımını sildiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü, bazı kompleks ilaçların tedavide işe yaradığının görüldüğünü ancak henüz kanıtlanmış bir tedavi yöntemi olmadığını söylüyor.

Sıtma ilacı ve içindeki klorokin maddesi, şu an virüs bulaşan insanlar üzerinde deneniyor ancak kanıtlanması ve teyit edilmesi zaman alacak.

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