Koronavirüs salgını - Sosyal medya siteleri yalan haber yayan ülke liderlerinin paylaşımlarını siliyor

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, “sıtma ilacının koronavirüs tedavisine kesinlikle iyi geldiğini” iddia eden bir videoyu Facebook’ta paylaştı. Facebook, bir süre sonra videoyu kaldırdı.

Videoda Bolsonaro, Taguatinga sokaklarında dolaşarak Brezilyalılarla konuşuyor.

Bolsonaro’nun uzun süredir virüsü ciddiye almadığı görülüyor.

Brezilyalılara da uzmanların sosyal mefaseyi koruma uyarılarına kulak asmamalarını öneriyor.

Bir süre sonra Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun Twitter’daki bir paylaşımı kaldırıldı.

Bu paylaşımda, virüsü kapanların evde nasıl tedavi edileceğinin bilindiği iddia ediliyor ve bu yöntem anlatılıyordu.

İki sosyal medya platformu da dünya liderlerinin paylaşımlarına, yanlış olduğu açıkça kanıtlanmış olsa bile, normalde müdahale etmiyor.

Ancak şu an milyonlarca insanın kullandığı popüler sosyal medya platformları, pandemiyle ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını engellemek için savaş başlatmış durumda.

Twitter, yanlış tıbbi bilgilerle mücadele rehberini güncelledi, uluslararası kamu sağlığına aykırı paylaşımlara karşı harekete geçeceğini duyurdu.