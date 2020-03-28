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Koronavirüs salgını: Trump 2 trilyon dolarlık, ABD tarihinin en büyük ekonomik teşvik paketini onayladı

28.03.2020 00:42 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump ülkesinin tarihindeki en büyük ekonomik teşvik paketini onayladı. Koronavirüs salgını nedeniyle hazırlanan 2 trilyon dolarlık paket, Çarşamba günü Senato'dan, Cuma günü Temsilciler Meclisi'nden geçmişti.

Koronavirüs salgını: Trump 2 trilyon dolarlık, ABD tarihinin en büyük ekonomik teşvik paketini onayladı

ABD Başkanı Donald Trump ülkesinin tarihindeki en büyük ekonomik teşvik paketini onayladı. Koronavirüs salgını nedeniyle hazırlanan 2 trilyon dolarlık paket, Çarşamba günü Senato'dan, Cuma günü de Temsilciler Meclisi'nden geçmişti.

Pakete hem Cumhuriyetçiler hem Demokratlar destek verdi. Ancak Beyaz Saray'daki imza törenine hiçbir Demokrat Kongre üyesi davet edilmedi.

Paketin Trump'ın yasalaşmasıyla 3 hafta içinde Amerikalılara doğrudan ödeme yapılacak.

Salgından en fazla etkilenen sektörlere 500 milyar dolarlık yardım yapılması ve milyonlarca aileye 3000 doları bulan nakit yardımı yapılması için 290 milyar dolar harcanması öngörülüyor.

Ayrıca küçük ölçekli işyerlerine 350 milyar dolar kredi sağlanması, artan işsizlik maaşları için 250 milyar dolar ayrılması, hastanelere ve ilgili sağlık kuruluşlarına 100 milyar dolar yardım yapılması hedefleniyor.

Vaka sayısı 97 bini aştı

ABD, dünyada en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ülke. Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ülkede vaka sayısı 97 bini aştı. ABD'de şu ana kadar koronavirüs ve neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu 1500'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Ülkede Çarşamba günü 3 milyon 300 bin kişi işsizlik maaşı almak için başvuruda bulunmuştu. Bu, ABD'nin tarihinde daha önce görülmemiş bir rakamdı.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce de Savunma İmalat Yasası kapsamında koronavirüsle mücadele için otomotiv şirketi General Motors’u suni solunum cihazları üretmekle görevlendirmişti.

Koronavirüs

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