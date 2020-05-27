Koronavirüs salgını: Uçaklardaki yeni düzenlemeler neler, havayolu şirketleri hangi önlemleri alıyor?

Açıklamada, her uçağının içinde günlük olarak temizlik ve sterilizasyon çalışmalarının yapılacağı ifade edildi. Şirket, ülke içi ve kısa mesafeli uçuşlarda servis yapmama kararı alırkeni uzun mesafeli uçuşlarda ise yiyecek ve içecek servisinin azaltılacağını duyurdu.

Air France'tan yapılan açıklamada, sadece yolcuların değil, kabin ekipleri ile yer görevlilerinin de maske takacağı belirtildi.

Avrupa içindeki bazı noktalara Mayıs ayı başında haftada bir kere olmak üzere seferlere başlayan KLM, uçağa binerken ve yolculuk sırasında maske takma zorunluluğunun en erken 31 Ağustos'a kadar devam edeceğini söyledi.

KLM ve Lufthansa, uçaklarında yolculuk edenlerin kendi maskelerini getirmeleri gerektiğini aktardı.

Lufthansa, maske takılmasının yeterli düzeyde bir koruma sağlamasından dolayı uçuşlarında bazı koltukların boş bırakılması uygulamasını Mayıs ayı itibarıyla sona erdirdiğini de belirtti.

Lufthansa'dan yapılan açıklamada, "İlkesel olarak, virüsün uçak yolculuğu sırasında bulaşma ihtimali çok düşük görülüyor. Salgının başlamasından bu yana Lufthansa'ya bağlı uçuşlarda virüsün bulaştığı yönünde herhangi bir somut bulgu bulunmamaktadır" denildi.

Avrupalı havayolu şirketleri yolculara yönelik düzenlemelere ek olarak, uçaklarında artık içerideki havayı birkaç dakika içerisinde değiştiren HEPA tipi filtreleme sistemlerini kullanacaklarını da duyurdu.

ABD'de de maske takmak zorunlu

ABD'li havayolu şirketleri United Airlines, American Airlines, Delta ve JetBlue da uçuşlarında maske takılmasını zorunlu hale getirdi.