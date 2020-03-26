Koronavirüs salgını ve 25 Mart'ta yaşananlar: İspanya'da ölü sayısı Çin'i geçti

Dünya, koronavirüs ve neden olduğu Covid-19 hastalığıyla başa çıkmaya çalışıyor.

Bugün itibarıyla dünya nüfusunun yaklaşık çeyreği, sokağa çıkma yasağı altında.

Salgınla mücadelede 25 Mart 2020'de yaşanan gelişmeleri derledik:

İspanya'da koronavirüs kaynaklı ölü sayısı bugün 3 bin 434'e yükseldi. Son 24 saatte yaşanan 738 ölüm, İspanya için bir rekor oldu. Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo da koronavirüs testi pozitif çıkanlar arasında. Calvo, Pazar günü hastaneye kaldırılmıştı.

İtalya'da son 24 saatte 683 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı bir önceki gün yaşamını yitirenlerin sayısı olan 743'ten az. Böylece ülkede toplam ölü sayısı 7 bin 503'e çıktı. İtalya'daki güncel gelişmeler Sivil Savunma Kurumu Başkanı Angelo Borrelli tarafından açıklanıyordu. Fakat Borelli, ateşi yükselince bugünkü basın toplantısına katılamadı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iktidarda kalma süresini uzatmasına olanak sağlayacak referandumu ertelediğini açıkladı. Referandumun ne zaman düzenleneceğine dair bir bilgi paylaşılmadı. Ülke genelinde kritik işlerde çalışmayan herkesin bir hafta boyunca evde kalması gerektiği bildirildi. Öte yandan ülkede iki yaşlı Covid-19 hastasının hayatını kaybettiği duyuruldu. Fakat hastaların ölüm gerekçeleri olarak Covid-19 gösterilmedi. Ülkede henüz ölüm nedeni olarak Covid-19 gösterilen kimse bulunmuyor.