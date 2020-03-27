Koronavirüs salgını: Yanlış bilgilerin viral olmasını nasıl durdurabilirsiniz?

İnternet, koronavirüsle ilgili çok sayıda yanlış bilgiyle dolu. Uzmanlar da bu nedenle herkese "bilgi hijyeni" çağrısı yapıyor. Peki bu dönemde kötü ve yanlış bilgilerin yayılmasını durdurmak için neler yapabilirsiniz?

1. Durun ve düşünün

Koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeler konusunda ailenizi ve arkadaşlarınızı bilgilendirmek isteyebilir, böylece onlara yardım etmek isteyebilirsiniz.

Bu nedenle e-mail, WhatsApp, Facebook veya Twitter üzerinden yeni bir tavsiye aldığınızda bunu hemen onlara aktarmış olabilirsiniz.

Ancak uzmanlar yanlış bilgileri yaymayı önlemek için yapılması gereken ilk şeyin, durup düşünmek olduğunu söylüyor.

Eğer size yeni bir bilgi iletildiğinde, herhangi bir şüpheniz varsa, biraz daha araştırma yapın.

2. Kaynağınızı kontrol edin

Size iletilen bir bilgiyi aktarmadan önce, bilginin nereden geldiğiyle ilgili bazı temel soruları sormanız gerekiyor.

Eğer kaynağınız "arkadaşınızı arkadaşı" ya da "teyzenizin iş arkadaşının komşusuysa", bilgiye inanmamalısınız.

Geçtiğimiz günlerde "birisinin yüksek lisans yapmış amcasının" sosyal medyada paylaştığı ve viral olan yanıltıcı bir mesajın izini sürdük.