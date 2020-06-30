Koronavirüs salgını, 'yaşlılara ayrımcılık ve kötü muameleyi artırdı'

“Hastanede sadece üç solunum cihazı vardı ve büyük talep görüyordu. Beş dakika sonra dedem öldü. Görevliler bana cihazı daha genç birine taktıklarını söyledi, çünkü genç hastalara öncelik verme politikaları varmış."

Bondeko biraz yiyecek almak için eve döndüğünde bir hastane görevlisi, dedesinin solunum cihazından çıkartıldığını, çünkü cihaza başka bir yerde ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Guardian'daki haberde, Souzi Bondeko’nun, dedesi Covid-19 belirtileri gösterip nefes almakta zorlandığında, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'daki bir hastaneye götürdüğü ve dedesinin burada solunum cihazına bağlandığı belirtildi.

Guardian'ın haberine göre, salgın sürecinde yaşlılara yönelik kötü muamelede de büyük bir artış gözlemlendi.

Yardım kuruluşu Age International'ın Genel Direktörü Chris Roles "Maalesef pandemi, yaşlıların zaten karşı karşıya oldukları kötü muamele ve ihmali gözler önüne serdi ve daha da büyüttü" dedi.

Salgın krizinde, yaşlıların tedavi görmekte zorlanmasının yanı sıra, dünya genelinde yaşlılara yönelik şiddet ve kötü muamelede de büyük artış görüldü.

Mathieu "Bana bakmadılar, benim gibiler için yatakları olmadığını söylediler" dedi.

Kamerun'un orta kesimlerindeki Koa köyünden yaşlı ve engelli Paa Mathieu, zatürre geçirmesine karşın, hastaneye alınmadı.

Birçok ülkede genç hastalara öncelik verilirken, ya da başkalarına hastalık bulaştırabilecekleri korkusuyla, tedavi bile edilmediklerinden, yaşlılar Covid-19'dan ölüme terk edildi.

Kuruluşa göre, salgının başlangıcından bu yana yaşlılara karşı ayrımcılık yükselişte.

Bandu "Maalesef, solunum cihazlarının gençlere verilmesi sonucu, yaşlı birinin öldüğü ilk vaka değil. Ne yazık ki Demokratik Kongo'da yaşlı insanlar harcanabilir görülüyor" dedi.

'Yaşlılara kötü muamele kayıtlara bile geçmiyor'

Roles "Sıklıkla, yaşlılara yönelik kötü muamele gizleniyor ve bildirilmiyor; yaşlılar misillemeden ya da damgalanmaktan korkabiliyor, yaşadıklarının kötü muamele olduğunun ayırdına varamıyorlar veya ulusal kuruluşlar belli bir yaşın üzerindeki kötü muameleyi kayıtlara bile geçirmiyor" diyor.

Roles ayrıca "Deneyimlerimize dayanarak, koronavirüs 2020 dünyasını şekillendirirken, en büyük risk grubu olmalarına karşın, yaşlıların bir kenara atılacağından kaygılıyız" diye de ekliyor.

Covid-19'dan önce her altı yaşlıdan birinin kötü muameleye maruz kaldığı tahmin ediliyordu, ancak Age International ortaya çıkan kanıtların, bunda büyük bir artış yaşandığına işaret ettiğini söylüyor.