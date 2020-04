Koronavirüs salgını: "Yunan adalarındaki kamplar derhal tahliye edilmeli"

Deutsche Welle: Sayın Knaus, Avrupa Birliği Yunan adalarındaki sığınmacı kamplarında kalan ve yanında ebeveyni olmayan 1600 çocuk ve gencin, sığınmacıları almayı kabul eden ülkelere tahliyesine bu hafta içinde başlamak istiyor. Yeterli mi bu?

Gerald Knaus: Normal şartlar altında, yalnız olan çocuk ve gençler gibi, en güçsüzlere yoğunlaşmak mantıklıdır. Ancak şu an normal şartlar altında yaşamıyoruz. O yüzden, korunmaya muhtaç azami kaç kişiye yardım edilebileceğine odaklanılması lazım. Yunan adalarında çok zor durumda olan on binlerce insan var. Bunların çoğu çocuk. Hepsinin tahliye edilmesi gerekir. Ailesi ile olan çocuklar yalnız olanlara göre daha güvende değil. 35 bin insanı süratli bir şekilde adalardan nasıl tahliye edebiliriz? Sorulması gereken soru şu an bu.

Korona krizinden dolayı mı?

Evet. Adalarda, korkunç bir insanı krizin eşiğindeyiz. Geleceğini ilan eden ama hala önleme şansımızın olduğu bir kriz. Orada şartlar uzun zamandır zaten çok kötü. Şimdi bir de üstüne, Midilli'deki kampta dip dibe yaşayan, ellerini yıkama olanağı olmayan 20 bin kişiye koronavirüs bulaşırsa, adanın tamamında sadece altı yoğun bakım yatağının da mevcut olduğunu düşünürsek, hemen harekete geçme zorunluluğumuz çok açık ve net.