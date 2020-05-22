Koronavirüs: Salgının yeni merkezi Latin Amerika mı?

Latin Amerika'daki çok sayıda ülkede koronavirüs vakalarının sayısında hızlı bir artış var.

Yalnızca Brezilya bile 250 bini aşkın vaka ile dünyada virüsün en çok görüldüğü ülkeler listesinde üçüncü sırada.

Aralarında Meksika, Şili ve Peru'nun da bulunduğu pek çok bölge ülkesi de hızla yayılan salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

ABD'deki yeni vakaların sayısındaki artışın artık düz bir eğriye dönüştüğü ve bir çok Avrupa ülkesinde yeni vakaların sayısının azalmaya başladığı gözönüne alındığında Latin Amerika'nın salgının yeni merkez üssü olduğunu söylemek mümkün mü?

Kıtada ilk vaka Brezilya'da

Latin Amerika’dan ilk teyit edilmiş vaka haberi 26 Şubat’ta Brezilya’dan geldi. Ancak araştırmacılar aslında çok daha erken, Ocak ayında görülmeye başlamış olabileceğini gösteren veriler olduğunu söylüyorlar.

O tarihten itibaren koronavirüs bölgedeki her ülkeye yayıldı.

Avrupa Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin verilerine göre kıtada 600 binden fazla vaka kaydedildi ve şu ana kadar 30 binden fazla insan Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.