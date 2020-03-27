Koronavirüs salgının yeni merkezi olan New York'taki doktorlar: 'Tesislerimiz üçüncü dünyas ülkesi hastaneleri gibi'

New York'taki Elmhurst Hastanesi'nde çalışan bir doktor, çalıştığı hastanede bekleme odalarının bulaştırma ihtimali olan insanlarla dolu olduğunu, bu potansiyel hastaların bekleme süresinin altı saati bulduğunu, hastaneye yatacakların ise yatak boşalana kadar bir sedyede 50-60 saat beklemek zorunda kalabildiklerini söylüyor.

Ancak Amerikan basını, New York şehrinde koronavirüsle mücadele eden hastanelerin sağlık çalışanı, tıbbi ekipman ve koruyucu malzemeler açısından eksiklikler yaşadıklarını anlatan sağlık çalışanlarının açıklamalarına yer veriyor.

Trump, ülke çapında tıbbi malzemelerin yetersiz olduğu eleştirisini ise reddetti.

Washington'daki bir basın toplantısında rakamlardaki artışın şaşırtıcı olup olmadığıyla ilgili bir soruya ABD Başkanı Donald Trump, test sayısındaki artış nedeniyle vaka sayısının arttığı yanıtını verdi.

Ülkedeki koronavirüs vakalarının ya da ölümlerinin 3'te 1'inin görüldüğü New York, salgının merkezi konumunda.

Dünya çapında tüm ülkelerden daha fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ABD, salgının yeni merkezi haline geldi. Ülkede 80.000'den fazla vaka görüldü, böylece ABD dünya çapında en fazla vakanın görüldüğü Çin ve İtalya'yı geçti.

New York Times gazetesi, sağlık çalışanı açığını gidermek için New York ve Massachusetts'te bir dizi tıp okulunun son sınıf öğrencilerini 8 hafta erken mezun etme niyetinde olduklarını yazıyor.

Elmhurst Hastanesi'ne Çarşamba günü başka hastanelerden bir dizi solunum cihazının yanı sıra iki düzine doktor ve hemşire de transfer edilmiş.

Aynı doktor, başta 70 yaş üstü vakaların hastanelere kaldırıldığını, şimdiyse çok sayıda 50 yaş altı hastanın getirildiğini ifade etti.

Adını vermeden CNN'e konuşan bir doktor, "New York'ta bunları yaşıyor olmamız akıl almaz... Üçüncü dünya ülkesi senaryosu gibi. Akıl almaz" dedi.

CNN televizyonuna konuşan New Yorklu doktorlar ise hastanelerde yeterli ekipmanın bulunmadığı uyarısını yapıyor.

Doktor Lane, hastanenin acilen tıbbi ekipman, solunum cihazı, yatak ve sağlık çalışanı gibi, "tedarik zincirindeki her şeye" ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Hastanenin 3 haftadır dolup taştığını söyleyen Doktor Lane, "Ne zaman bir yatak boşalsa hemen doluyor, fazlasıyla" diyor.

Hastanede 20 yıldır çalışan Acil Servis doktoru Rikki Lane, "Hastanemizde şimdiye kadar böyle bir şey görülmedi" diyor.

"Eğriyi düzleştirebilmiş değiliz, aksine eğri yükseliyor" dedi. "Tepe noktası düşündüğümüzden de fazla, tepe noktası düşündüğümüzden de yakın. Bu kötü bir bileşim."

Koronavirüsle mücadelede şehirdeki çabaların artırılmasına rağmen, Vali Cuomo tahminleri erkene çekerek, enfekte olan hasta sayısının Nisan ortasında tepe noktasına ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Amerikan basınına konuşan sağlık çalışanları, ülkede salgının tepe noktasına henüz ulaşılmadığını, gelecek haftalarda vaka sayısının artmasıyla, eksikliklerin daha fazla hissedileceğini yazıyor.

New York Valisi Andrew Cuomo, salgın zirve noktasına ulaştığında kentin 140.000 yatağa ihtiyaç duyabileceğini öngörüyor. Ancak şehirdeki hastanelerde şu an sadece 53.000 yatak bulunuyor.

Hastanede bir günde en fazla can kaybının yaşandığı gün, 13 kişi hayatını kaybetmiş.

Pazartesi günü Manhattan'a demirleyerek, koronavirüs semptomları göstermeyen hastaları tedavi edecek olan ABD ordusuna ait hastane gemisi de, beklenenden 3 hafta once sağlık sistemine destek vermeye başlayacak.

ABD basını New York şehrinde, insanların genel olarak belirtilerinin hastaneye yatmayı gerektirecek kadar ciddi olması halinde teste erişebildiklerini yazıyor. Aksi takdirde bu kişilere evde kendilerini karantinaya almaları söyleniyor.

Manhattan'da finans alanında çalışan Cristina De La Riva, ateş, yoğun öksürük ve nefes darlığı belirtileri gösterdiği Aralık ayında Covid-19'a yakalanmış olabileceğini anlatıyor. Bir doktor kendisine bunun grip olmadığını, başka bir virüsten kaynaklandığını söylemiş.

NBC'ye yaptığı açıklamada, 20'li ve 30'lu yaşlarındaki arkadaşlarının da benzer belirtiler gösterdiğini söylüyor ve ekliyor:

"Brooklyn'den bir arkadaşım Şubat ayından beri bir aydır aynı belirtilere sahip. Hala evde hasta yatıyor. Test yapılmadı. Hastalığın bulaştığına emin."

New York'taki bir solunum yolları uzmanı ise, ülkedeki Covid-19 salgınının başlangıcında hasta ve yaşlıların hayatını kaybettiğini ancak artık durumun değiştiğini kaydediyor.