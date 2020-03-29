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Koronavirüs salgınına aldırmadılar, kaçak kıraathanede basıldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2020 09:14 | Son Güncelleme

Ankara’nın Keçiören ilçesinde koronavirüs salgınına aldırmayan kişiler, kaçak kıraathanede oyun oynarken basıldı. Kaçak kıraathanenin girişine yerleştirilen kameralar dikkat çekti.

Olay, saat 23.00 sıralarında Ankara’nın Keçiören ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Göksu Sokak’ta meydana geldi. ’Gece Kartalları’ olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri, şüpheli gördüğü 2 kişiyi durdurmak istedi. Durumu fark edip kaçan şüpheliler, 3 katlı bir binaya saklandı. Kaçan şahısları kovalayan çarşı ve mahalle bekçileri, gizli olarak işletilen ve pencereleri tahtalar ile kapatılarak içerinin görünmesi engellenen kıraathane ile karşılaştı.

SALGINA ALDIRMIYORLAR

Binanın etrafını saran polis ekipleri, içeride koronavirüs salgınına aldırmadan kaçak kraathanede oyun oynayan 25 kişiyi yakaladı. Binanın 2 katını kaçak olarak kıraathaneye çevirerek vakit geçiren 25 kişi, ifadesi alınmak için karakola götürüldü.

KAMERALARLA BİNANIN ETRAFINI İZLİYORLAR

Ayrıca 3 katlı binayı arayan polis ekipleri, apartmanın çevresinin 4 adet kamerayla 24 saat gözetlendiğini fark etti. Kaçak kıraathane işleten şahısların binanın girişine ve çevresine yerleştirdikleri kameraların ve kapının önünde bulunan zilin, apartmanın önüne gelen kişileri tanıyarak kapıyı açmaları için kullanıldığı tespit edildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle İçişleri Bakanlığının aldığı tedbirler kapsamında kıraathanelerin kapatılmasına karar verildi. Bu karara uymayarak kaçak olarak işletilen kıraathanede arama yapan polis ekipleri, içeride buldukları oyun kağıtları, masalar, alkol şişeleri ve çeşitli malzemelere el koyarken, şüphelilere idari para cezası uygulandı. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs kıraathane Ankara

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