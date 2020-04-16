Sürü bağışıklığı mı daha etkili, sokağa çıkma yasağı mı?

17 milyon nüfuslu Hollanda'da 28 bin 127 vaka tespit edilirken, 3 bin 134 kişi de hayatını kaybetti.

Ancak ortaya çıkan rakamlar, Belçika'nın aldığı katı önlemlere rağmen, Hollanda'dan iyi durumda olmadığını ortaya koydu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin sürü bağışıklığı yönteminden söz etmesinin ardından, Belçika Sağlık Bakanı Maggie De Block, bunun "tehlikeli bir politika olduğunu" açıklamıştı.

Bu da, "Salgına karşı sürü bağışıklığı, sokağa çıkma yasağından daha mı etkili?" tartışmasını alevlendirdi.

Ancak gelinen aşamada Belçika, nüfusa oranla ölüm sayısında İspanya'dan sonra en kötü durumdaki ikinci ülke oldu.

Belçika ise, komşusu Hollanda'yı "gevşek davranmakla" suçlayarak, sınırlarını kapattı ve zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı uyguladı.

Yaklaşık 11 milyon 500 bin nüfuslu Belçika'da ise 34 bin 809 kişi koronavirüse yakalanırken, 4 bin 857 kişi hayatını kaybetti. Belçika günde 10 bin kişiye test yapıyor. Hollanda'da ise günlük test sayısı 17 binin üzerine çıkarılmış durumda.

Belçika'daki kamu yayıncısı VRT'nin araştırmasına göre alınan farklı önlemlere rağmen her iki ülkede de tespit edilen vaka ve hastaneye kabul edilen kişi sayıları aynı oranda azalmaya başladı.

Her iki ülkede de ilk olarak Şubat ayı sonunda koronavirüs vakaları tespit edildi.

Hollanda, Mart ayı başında öksürük ve ateş olan kişilerin evde kalması, insanların birbirleriyle el sıkılmaması çağrısında bulundu.

Hükümet, 16 Mart'ta okulların, restoran, kafe ve barların kapatılmasını, 3'ten fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklanmasını kararlaştırdı.

Mart başında seyahat uyarısı yapan Belçika ise, 18 Mart'ta zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı, 20 Mart'ta da sınırılarını kapatma kararı aldı.

Belçika eve kapanırken, Hollanda'da halkın rahatça dışarı çıkmasına izin verildi. Mağazalar, pazarlar ve alışveriş merkezleri açık kalmaya devam etti.