Koronavirüs salgınında çocukların internet kullanımlarına dikkat

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından hızlıca tedbirler alınarak uzaktan eğitime geçildi. Bununla birlikte tüm gününü evde geçiren çocuklarda internet kullanımları artarken, İstanbul Bilgi Üniversitesi çocukların internet kullanımında dikkat etmesi gereken noktaların belirlendiği bir çalışma yaptı.

Çalışmayı hazırlayan Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü’nden Doç. Dr. Leyla Keser Berber, çocukların salgın döneminde tüm günlerini evde geçirdiğini ve interneti normalden daha fazla kullandığını belirtti.

İnternetin sunduğu imkanlardan yararlanmanın çocukların elinde olduğunu aktaran Berber, çocukların arkadaşlarıyla buluşmaları, hobi edinmeleri, kod yazmayı öğrenmeleri ve yeni kültürler tanıyarak keşfe çıkmalarının önemli olduğunu kaydetti.

Berber, internetteki her içeriğin doğru olmayacağının altını çizerek, "Bu yüzden çocukların iyi araştırarak konunun kaynağını tespit etmeleri ya da büyüklerine sormaları gerekiyor. İnternet ortamında kötü niyetli kişilerin özel fotoğraflara erişmesinin çocuklara ve çevresine vereceği tehlikeye karşın başkasıyla fotoğraf paylaşırken çocuklar dikkatli olmalılar." ifadelerini kullandı.