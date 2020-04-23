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Koronavirüs salgınında çocukların internet kullanımlarına dikkat

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 13:39 | Son Güncelleme

İstanbul Bilgi Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında evde kalan ve internette daha çok zaman geçiren çocuklarda dikkat edilmesi gereken konulara yönelik çalışma yaptı.

Koronavirüs salgınında çocukların internet kullanımlarına dikkat

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgınının Türkiye'de görülmesinin ardından hızlıca tedbirler alınarak uzaktan eğitime geçildi. Bununla birlikte tüm gününü evde geçiren çocuklarda internet kullanımları artarken, İstanbul Bilgi Üniversitesi çocukların internet kullanımında dikkat etmesi gereken noktaların belirlendiği bir çalışma yaptı.

Çalışmayı hazırlayan Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü’nden Doç. Dr. Leyla Keser Berber, çocukların salgın döneminde tüm günlerini evde geçirdiğini ve interneti normalden daha fazla kullandığını belirtti.

İnternetin sunduğu imkanlardan yararlanmanın çocukların elinde olduğunu aktaran Berber, çocukların arkadaşlarıyla buluşmaları, hobi edinmeleri, kod yazmayı öğrenmeleri ve yeni kültürler tanıyarak keşfe çıkmalarının önemli olduğunu kaydetti.

Berber, internetteki her içeriğin doğru olmayacağının altını çizerek, "Bu yüzden çocukların iyi araştırarak konunun kaynağını tespit etmeleri ya da büyüklerine sormaları gerekiyor. İnternet ortamında kötü niyetli kişilerin özel fotoğraflara erişmesinin çocuklara ve çevresine vereceği tehlikeye karşın başkasıyla fotoğraf paylaşırken çocuklar dikkatli olmalılar." ifadelerini kullandı.

Kendilerini inciten hareketler ile içeriklerle karşılaştıklarında çocukların bu kişileri engelleyip platform içi ve dışı yollara başvurarak şikayet etmeleri gerektiğini vurgulayan Berber, internette, sosyal medya ve özellikle oyunlarda herhangi bir şeyden rahatsızlık duyulduğu zaman aile, öğretmen, arkadaş çevresi dışında www.ihbarweb.org.tr, www.internetyardim.org.tr, 141 İnternet Yardım Hattı, Alo 183 Kadın Çocuk ve Sosyal Hizmet Danışma Hattı, 155 Polis İmdat, 112 Acil Çağrı Merkezi ile Alo 156 Jandarma Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği kurumlardan birine ulaşılması gerektiğini belirtti.

(AA)

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