HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Koronavirüs salgınında evde kaldı, bahçesinde 1950'lerden kalma gömülü araba buldu

Koronavirüs salgınında evde kaldı, bahçesinde 1950'lerden kalma gömülü araba buldu

30.04.2020 08:51 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Leeds kentinde, koronavirüs salgınında evde kalan bir adam, düzenleme yaptığı bahçesinde gömülü 1950'lerden kalma bir araba buldu.

Koronavirüs salgınında evde kaldı, bahçesinde 1950'lerden kalma gömülü araba buldu

İngiltere'nin Leeds kentinde, koronavirüs salgınında evde kalan bir adam, düzenleme yaptığı bahçesinde gömülü 1950'lerden kalma bir araba buldu.

John Brayhaw, Ford Popular modeli olduğu düşünülen arabayı bahçesinin tam ortasında görünce çok şaşırdığını belirterek "Arabanın neden burada olduğuna dair hiç fikrim yok.

Arabayı tek parça halinde dışarı çıkarmayı çok isterim ama iş makinesi olmadan bunu yapmam mümkün değil" dedi.

Brayshaw gri renkli arabanın motoru ve plakasının da yerinde olduğunu söyledi.

Arabayı bulan John Brayhaw gizemi çözmek için sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı.

Arabanın plakası

Bunun eski bir askeri araç olabileceği söyleniyor. Halk arasında daha çok "Ford Pop" adıyla bilinen Ford Popular, Ford İngiltere tarafından 1953-1962 yılları arasında üretildi.

Ford Anglia ve Ford Prefect'e ucuz bir alternatif olarak çıkarılan Ford Popular, o dönemde ülkenin her yerinde büyük rağbet gördü.

Koronavirüs

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktıAcun Ilıcalı'nın takdir ettiği Survivor Evrim Keklik'in sırrı ortaya çıktı
Acı haber! Anten bağlamak için çıktı, hayatını kaybettiAcı haber! Anten bağlamak için çıktı, hayatını kaybetti
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türk profesör koronavirüs tedavisinde en iyi seçeneği açıkladı

Türk profesör koronavirüs tedavisinde en iyi seçeneği açıkladı

Emekli emniyet müdürü evinde böyle bulundu

Emekli emniyet müdürü evinde böyle bulundu

Ünlü sanatçı sağlık durumunu açıkladı

Ünlü sanatçı sağlık durumunu açıkladı

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Dünyanın merakla beklediği karar açıklandı

Endişe veren gelişme! Çocuklar arasında hızla yayılıyor

Endişe veren gelişme! Çocuklar arasında hızla yayılıyor

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk açıkladı

Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk açıkladı

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

131 yıl önce de Osmanlı gazetesine manşet olmuş!

Playstation 4

Playstation 4

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Ne yaptın Aynur öğretmen! Kahreden haber

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Alef 3. bölüm ne zaman yayınlanacak? Blutv

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de emekli Emniyet Müdürü Ali İhsan Güngör hayatını kaybetti

Emekli emniyet müdürü evinde böyle bulundu

Isparta'da acı haber! Anten bağlamak için çıktı, hayatını kaybetti

Acı haber! Anten bağlamak için çıktı, hayatını kaybetti

Tilkiyi elleriyle besledi!

Tilkiyi elleriyle besledi!

Karnından tam 3 kilo 400 gram kitle çıktı

Karnından çıktı! Tam 3 kilo 400 gram

Komşular 'balkondan balkona' yarışıyor

Komşular 'balkondan balkona' yarışıyor

100 milyon liraya satacaklardı! Son anda yakalandılar

Tam 100 milyon lira! Son anda yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.